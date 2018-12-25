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Какие еще сюрпризы готовят власти «тунеядцам»
Станут ли белорусы рожать детей, чтобы не работать?
Полная стоимость коммунальных услуг – временная мера
В Беларуси заработала база незанятых в экономике. В феврале начнут приходить «антитунеядские» счета за коммунальные услуги, пишет
— Меры, которые приняты по поводу стопроцентной компенсации коммунальных услуг, со всех сторон воспринимаются как промежуточные и недостаточные с учетом того, что их срок ограничен – ведь скоро все население будет полностью оплачивать ЖКУ, — говорит социолог, преподаватель ЕГУ Елена Артёменко. — Теоретически есть возможность, что жизнь «тунеядцам» будут усложнять. Например, внося изменения в жилищное законодательство, власти включили определенные меры в отношении незанятых в экономике.
Попытки найти новые рычаги воздействия и новые способы получить компенсацию со стороны незанятых в экономике продолжатся, но эти меры вряд ли буду масштабными, скорее, точечными, считает социолог.
— Думаю, все возможности на начальном этапе были проработаны. И по каким-то причинам от них отказались, — объясняет Елена Артёменко.
В то же время занятым в теневой экономке, если они являются собственниками или нанимателями жилья, проще заплатить выставленную сумму, чем выступать против и показывать свое положение. Но это не все 500 тысяч человек, занесенных в базу, а лишь небольшая их часть, полагает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.
Просто игнорировать декрет не получится
— В прошлый раз люди начали выражать недовольство, когда получили подтверждение, что находятся в «базе тунеядцев». Хотя это сделало лишь отчаявшееся меньшинство. Большая часть просто проигнорировала требование платить налог, — напоминает сопредседатель гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич.
Власти извлекли урок, и теперь ситуация выглядит иначе. Сначала людям предлагают самим проверить, внесены ли они в базу незанятых в экономике. Но, как и в предыдущий раз, тех, кто пойдет узнавать о своем положении, будет немного, прогнозирует политик.
— Это особенность белорусской ситуации: если пойдешь спросить, то рискуешь, что тебя в эту базу внесут, даже если тебя там не было, — говорит Татьяна Короткевич.
Если человек оказался в базе, с него автоматически будут взимать те самые 100% оплаты некоторых ЖКУ. И тогда ему самому предстоит ходить и доказывать свое положение.
«Тунеядцев» будет меньше, социального напряжения тоже
— Прошлый декрет был очень сырой. Он затрагивал людей, которые не имели возможности покрывать экономические расходы, которые хотели бы быть занятыми в экономике, но не могли по разным причинам. В этот раз ключевые группы были пересмотрены и исключены, — считает Елена Артёменко.
Перечень социальных групп, исключенных из базы, или тех, кто может по заявлению из нее выйти, сформирован на основании жалоб и рассмотрения случаев, которые проводились после ввода «антитунеядских» мер в первый раз.
— То есть основные уязвимые группы из списка незанятых исключены. Могут появляться и новые группы исключений, если комиссии столкнутся с ними в практике работы и их вывод из базы станет очевидным во избежание протестов или с целью реального облегчения ситуации для уязвимых групп, — комментирует социолог.
База «тунеядцев» будет постепенно уменьшаться с изначальных 500 тысяч человек до намного меньшего числа. Но даже те, кто может оказаться в списках претендентов на оплату полных коммунальных тарифов, еще не ощутили в чем суть действия указа. Моментом истины станет получение в феврале счетов за коммунальные услуги с увеличенной стоимостью оплаты.
— Сложно спрогнозировать, как будет развиваться история с «тунеядцами», поскольку если раньше речь шла об относительно централизованном принятии решений, то теперь все отдано на откуп местным властям. Многое будет зависеть как раз от их действий. Если они будут подходить к вопросу мягко, например, будут исключать из базы тех, кто к ним обратится, то недовольства местных жителей в этом регионе не будет. Если же местные власти проявят жесткость, то можно ожидать выражения недовольства со стороны людей, — говорит директор SYMPA Наталья Рябова.
В ситуации с выставлением стопроцентных счетов за коммунальные много подводных камней – как эту выплату рассчитывать, как ее осуществлять, считает Татьяна Короткевич.
— У экспертов есть мнение, что система к этому не готова. В прошлый раз люди были негативно настроены еще и потому, что система не признавала ошибок. В этот раз их тоже должно быть очень много. Ведь за коммунальные услуги придется платить, даже если там есть ошибки, порой не дожидаясь ответа чиновников. А если ты уже что-то заплатил, то вернуть средства будет крайне сложно, — отмечает сопредседатель гражданской кампании «Говори правду».
Меры платные и бесплатные , чтобы не считаться «тунеядцем»
Те, кто оказался в базе незанятых в экономике, кроме очевидного выхода — устройства на работу, могут пойти в комиссию и попытаться доказать, почему не должны нести это бремя, предлагает Елена Артёменко. Можно избежать стопроцентной уплаты коммуналки, переписав на кого-то свое жилье.
— Я бы хотела предположить, что люди начнут рожать детей. Это было бы выгодно с точки зрения демографической ситуации. Но вряд ли ситуация с незанятыми этому поспособствует, — говорит социолог.
Эксперт считает, что все же произойдет рост легализации определенных видов экономической деятельности – сдачи в аренду жилья, ремесленничества.
Стать самозанятым, ремесленником, сдавать в аренду квартиру или комнату — это платные варианты. Из бесплатных — собрать документы и доказывать комиссии, что человека можно исключить из базы из-за того, что он ухаживает за больным родственником, у него трудная жизненная ситуация или он безуспешно пытается найти работу, перечисляет варианты Наталья Рябова.
— Также можно действовать на системном уровне. Если какая-то категория начнет писать достаточное количество писем, можно будет добиваться, чтобы ее исключили из базы, − отмечает директор SYMPA. − Некоторые организации предлагают, как только «полные» счета за ЖКУ поступают, в том числе по ошибке, подавать в суд. Это недешевое решение, требующее волокиты и бумажной работы. Но оно может быть действенным для защиты своего конституционного права не работать.
Шансов на успех у декрета №1 мало
Местным властям придется несладко из-за нагрузки, возложенной на них декретом о содействии занятости населения.
— Как только людям начнут приходить начисленные по ошибке «полные» счета за ЖКУ, возникнут очереди из недовольных граждан, чьи проблемы придется решать. Кроме непосредственных обязанностей местных чиновников ждет постоянная работа с базой данных, исправлением ошибок, заседанием комиссий по каждому пришедшему жителю. Но даже если для местных властей навалившаяся в связи с декретом работа будет головной болью, им придется этим заниматься, — подчеркивает Наталья Рябова.
Но в любом случае шансов на то, что декрет сработает как по маслу и все этапы будут проходить, как планировалось, мало, считает она:
—− Есть много лазеек, которые позволяют корректировать число лиц в базе незанятых в экономике – это и полномочия местных властей, и постоянно вносимые в указ разные категории граждан, и возможность перестать быть нанимателем жилья, стать самозанятым или легально сдавать комнату в аренду.
Исход декрета №1 полностью зависит от политической воли. Но у власти нет воли признать свои ошибки. Впрочем, и без этого есть вероятность, что он все равно сойдет на нет. Во многом это будет зависеть от того, как себя поведет общество, считает Татьяна Короткевич.
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Станут ли белорусы рожать детей, чтобы не работать?
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