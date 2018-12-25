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Лайфхак: как официально платить меньше за "коммуналку" в Беларуси
Портал коммунальной грамотности рассказал, как официально и честно платить за услуги ЖКХ меньше. Читайте и берите не заметку.
Субсидированный и экономически обоснованный тарифы
Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам, для любой страны является закономерным и объективным. Подобные тарифы применяются и в нашей стране для расчета стоимости тех или иных коммунальных услуг. При этом существует и другой тариф — субсидируемый — своеобразная помощь государства гражданам в оплате жилищно-коммунальных услуг. Применяются субсидируемые тарифы в отношении только одного жилого помещения, в котором зарегистрированы собственник (наниматель) и члены его семьи, и только в пределах установленных норм (нормативов потребления ЖКУ (например 140 литров воды на человека в сутки или в пределах 20 м2 жилплощади на человека+10 м2 на семью).
Если в квартире никто не зарегистрирован или она сдается внаем для краткосрочного проживания, если в жилом помещении числится частное унитарное предприятие, при расчете будут применены экономически обоснованные тарифы, сообщает
Безусловные льготники
Для отдельных категорий граждан в Беларуси предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (закон «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»).
Так, например, Герои Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда — участники Великой Отечественной войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы полностью освобождены от платы за техническое облуживание и пользование жилым помещением, воду, канализацию, газ, электричество, отопление (в том числе за топливо для отопления), лифт, вывоз мусора.
Инвалиды войны I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни или совместно с супругой (супругом) не платят за техническое облуживание и пользование жилым помещением.
50-процентная скидка за техническое обслуживание, пользование жилым помещением, воду, канализацию, газ, электричество, отопление (в том числе за топливо для отопления), лифт, вывоз мусора распространяется на ряд граждан. Например, на участников и инвалидов Великой Отечественной войны, подпольщиков, а также граждан, работавших в тылу и т. п.); Героев Социалистического Труда, не являющихся участниками войны, а также полных кавалеров ордена Трудовой Славы; неработающих пенсионеров из числа военнослужащих и силовых структур, подразделений по чрезвычайным ситуациям, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также родителей граждан данной категории, погибших при исполнении воинского или служебного долга.
Подобную скидку будут также иметь граждане со статусом «чернобыльца» и инвалиды I и II группы, но при условии, что они не имеют трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и проживают одни либо только с такими же инвалидами или неработающими пенсионерами. (Детализированный список льготников можно посмотреть в Законе «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» от 14 июня 2007 г. № 239-З).
Для получения льгот необходимо обратиться по месту жительства или месту пребывания в организацию ЖКХ (в газоснабжающую организацию — по газу, в электросети — по электроэнергии). Необходимые документы: заявление (заполняется на месте), паспорт и документ, подтверждающий право на льготу.
Отдельного внимания заслуживает факт ответственности за предоставление ложных сведений. Бывают ситуации, когда основания для предоставления льгот утрачиваются. Например, снята инвалидность или в квартире с льготником зарегистрировался трудоспособный член семьи. Об изменении необходимо сообщить в обслуживающую организацию в течение 14 дней. В противном случае будет сделан перерасчет за период, который иногда доходит до трех лет и выливается в совокупности в немалую сумму.
Субсидии
Еще одна форма государственной поддержки в Беларуси — безналичные жилищные субсидии, которые предоставляются для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Здесь государство не выделяет отдельные категории граждан — за субсидией может обратиться любой гражданин. Одно важное условие: ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанная исходя из норм потребления и с учетом льгот (если они положены), превышает 20% среднемесячного совокупного дохода гражданина (семьи) — для проживающих в городе или поселке городского типа и 15% — в сельской местности.
Рассчитывается размер субсидии так: из суммы, которую семья платит за ЖКУ, вычитается сумма, составляющая 20% (или 15%) от среднемесячного дохода семьи.
Нормы потребления услуг ЖКХ для получения субсидии
В оформлении БЖС откажут, если владелец жилья или кто-либо из проживающих с ним членов семьи имеет в собственности несколько жилых помещений (например квартиру и дом в деревне, две квартиры и т. п.) или доли в другой квартире (исключение — многодетные семьи); сдает жилье по договору найма; владеет квартирой, в которой зарегистрировано частное унитарное предприятие. Это правило действует даже в том случае, если совокупный доход мал и позволяет претендовать на субсидию.
Что касается граждан, включенных в списки трудоспособных, но не занятых в экономике, им с 1 января 2019 года субсидии предоставляться не будут. Между тем за членами их семьи подобное право сохраняется.
Кто может платить меньше за газ и свет?
Неработающие пенсионеры, инвалиды III группы (работающие и неработающие), а также все, кто имеет право на льготы по оплате за ЖКУ в соответствии с Законом «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», за газ и свет могут платить по субсидируемым тарифам в отношении двух жилых помещений. Например, в городе — по месту обязательной регистрации и доме за городом — по месту пребывания.
Чтобы получить возможность пользоваться подобной льготой, например, в доме в деревне (на даче — льгота только по газоснабжению), нужно обратиться в местные организации, поставляющие электроэнергию (электросети) и газ (рай- или горгаз) и заключить договор на оказание услуг. Документы, необходимые для этой процедуры: заявление, паспорт, документ о регистрации в жилом помещении по месту пребывания; для пенсионеров — пенсионное удостоверение, трудовая книжка либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не работает; для инвалидов — удостоверение.
Также следует иметь в виду, что субсидируемые тарифы для населения применяются в отношении определенных объемов потребления электроэнергии и наличия или отсутствия в квартире или доме электроплит, центрального горячего водоснабжения и др. оборудования.
Когда можно не платить за вывоз отходов?
Владельцы загородных одноквартирных или блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане, могут не платить за вывоз твердых коммунальных отходов шесть месяцев в году. Речь чаще всего идет о дачах, где зимой никто не живет и, соответственно, не мусорит. Для того чтобы приостановить оплату услуги за вывоз мусора, нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы.
Кому положена скидка на отопление?
С начала нынешнего отопительного сезона есть возможность сэкономить на отоплении в размере 5 или 10%.
10-процентная скидка с тарифов на тепловую энергию будет предоставляться тем плательщикам жилищно-коммунальных услуг, кто установит за свои деньги прибор индивидуального учета тепла. Важные условия: согласие 75% собственников квартир дома (при вертикальной разводке системы отопления в доме, старый жилфонд), наличие договора с расчетно-сервисной организацией. Скидка предоставляется на три года.
Что необходимо сделать: батарею в каждой комнате необходимо оснастить регулятором, позволяющим вручную уменьшать или увеличивать ее нагрев, а также распределителем тепла, который будет считать количество энергии.
При горизонтальной разводке системы отопления в доме нужно установить только индивидуальный прибор отопления, в этом случае согласие других собственников квартир в доме не требуется, счетчик тепла можно установить в отдельно взятой квартире.
5-процентную скидку за отопление получат те, кто начнет платить за тепло по показаниям теплового счетчика в квартирах домов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2018 года, в которых приборы индивидуального учета были установлены, но расчеты по ним ранее не производились. Скидка также предоставляется на три года.
Как сэкономить, если уехал в отпуск или на работу в другой город?
За четыре коммунальные услуги — обращение с отходами, водоснабжение, канализацию и газоснабжение (при отсутствии счетчика на воду и газ) — можно не платить, если уезжаешь в отпуск или по другим делам более чем на 10 дней. Здесь важно предварительно поставить в известность организацию, которая начисляет плату за ЖКУ, и иметь определенные основания для отсутствия по месту жительства.
Перечень оснований и документов для проведения перерасчета платы за коммунальные услуги:
Для перерасчета платы за коммунальные услуги необходимо не позднее семи календарных дней со дня возвращения в организацию ЖКХ предоставить заявление и документ, подтверждающий отсутствие по основному месту жительства.
Кто платит только по субсидируемым тарифам?
Оплата некоторых ЖКУ начисляется только по субсидируемым тарифам и не зависит от нормативов потребления.
Например, за техобслуживаниепо субсидируемому тарифу независимо от размера общей площади квартиры будут платить:
Плата за услуги водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения будет начисляться по льготным тарифам без учета количества потребления для многодетных семей, домов семейного типа, семей, воспитывающих детей, в которых родители (родитель в неполной семье) являются инвалидами I или II группы, а также в которых один из родителей является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и получает пособие, предусмотренное законодательством; неполных семей, воспитывающих ребенка-инвалида; полных семей, воспитывающих ребенка-инвалида с III или IV степенью утраты здоровья.
Кроме того, субсидируемый тариф за электричество независимо от его расхода будет применяться для граждан, проживающих в общежитиях; в домах, где установлены водонагревателе для отопления и (или) горячего водоснабжения с суммарной мощностью больше 5 кВт; если потребители платят за электричество по тарифам, дифференцированным по времени.
Кто не платит за лифт?
От платы за электричество, используемое на освещение подъезда и работу лифта, освобождаются дети до семи лет.
Плата за лифт не начисляется тем, кто не может им пользоваться по состоянию здоровья, а также тем, чьи квартиры находятся на первом этаже (исключ. первая остановочная площадка лифта находится в подвале), на втором этаже, если лифт останавливается между первым и вторым этажами, в лифте заблокирована кнопка вызова на второй этаж, а также если первая остановочная площадка расположена на нулевом (цокольном этаже) и лифт останавливается между вторым и третьим этажами.
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Портал коммунальной грамотности рассказал, как официально и честно платить за услуги ЖКХ меньше. Читайте и берите не заметку.
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