Теракт в Ливии: боевики атаковали МИД страны, есть жертвы

Нападение началось с поджога трех машин неподалеку от здания министерства. Затем злоумышленники начали стрельбу, пытаясь прорваться в здание.





Двое из нападавших террористов-смертников подорвали себя. Еще один в ходе перестрелки с представителями органов правопорядка получил пулевое ранение и скончался. Всего в нападении, по свидетельству очевидцев, участвовало семь человек.





Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других государствах).





Как сообщили в МИДе, сотрудники ведомства вернутся к работе уже сегодня в новом здании, которое было им выделено.