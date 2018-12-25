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Теракт в Ливии: боевики атаковали МИД страны, есть жертвы
В результате теракта рядом со зданием МИД в столице Ливии городе Триполи погибло три человека, пострадало более 20, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Нападение началось с поджога трех машин неподалеку от здания министерства. Затем злоумышленники начали стрельбу, пытаясь прорваться в здание.
Двое из нападавших террористов-смертников подорвали себя. Еще один в ходе перестрелки с представителями органов правопорядка получил пулевое ранение и скончался. Всего в нападении, по свидетельству очевидцев, участвовало семь человек.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других государствах).
Как сообщили в МИДе, сотрудники ведомства вернутся к работе уже сегодня в новом здании, которое было им выделено.
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В результате теракта рядом со зданием МИД в столице Ливии городе Триполи погибло три человека, пострадало более 20, сообщает телеканал Sky News Arabia.
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