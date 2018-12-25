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«Рождественский эпизод»: в ПВТ вступили ещё 70 компаний

26.12.2018 08:07 — Разное | Партизан  
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В ПВТ произошёл уже четвёртый за год, предновогодний «заход». Наблюдательный совет принял решение о регистрации 70 новых резидентов, подтвердили dev.by в Парке.

Среди прочих компаний, резидентами ПВТ стали Onde, Peach Entertainment, «ТапЛэб», StringersHub, «1С-Битрикс». Полный список компаний мы опубликуем в ближайшее время. 

Продуктовый стартап Onde занимается разработкой платформы и приложений для организации пассажирских перевозок. Его директор Екатерина Сизова отмечает, что команда давно настраивалась на вступление в ПВТ, и ещё год назад «сходила на первую консультацию».

— Как продуктовая компания Onde подходит Парку, поэтому сомнений относительно того, что нас могут не принять, не было. Нужно лишь было хорошо презентовать себя.

Мы отправили бизнес-план ещё в июле, и рассчитывали, что попадём в третий «заход» на официальную подачу. Однако очередь из желающих вступить в ПВТ оказалась большой, и наши документы рассматривались только ближе к ноябрю.

Ещё одним новым резидентом стал «1С-Битрикс». Компания занимается изданием программных продуктов с их локализацией, адаптацией под рынок и рекламным продвижением. Директор белорусского подразделения Полина Ганкович отмечает, что «процедура вступления в ПВТ прозрачна и понятна, в документах всё чётко прописано», поэтому «если вид деятельности компании описан в Декрете, ты чувствуешь себя уверенно».

— В июле мы отправили черновик бизнес-плана, и в начале ноября нам дали обратную связь. Причём было видно, что люди, которые прорабатывали наш бизнес-план, изучили его скрупулёзно. Наше внимание обратили на какие-то узкие моменты, что-то попросили больше расшифровать, где-то — добавить примеров. Буквально в течение недели мы доработали и сдали бизнес-план, а 19 декабря нам сообщили о положительном решении.


Один из источников dev.by отметил: «перед нами рассматривали около 90 проектов». Но уточнил, что «поскольку мы подавали документы ещё летом, возможно часть из них приняли уже осенью».

Как уточнили dev.by в ПВТ, «в прошлом году экспорт Парка высоких технологий впервые в истории превысил миллиард долларов. Рост экспорта продолжился и в 2018 году — 140% (за 3 квартала, включая сентябрь), в денежном эквиваленте он составил  965 миллионов долларов». Когда приняли декрет «О развитии цифровой экономики» резидентов в ПВТ было 192, сейчас их число составляет 454, поскольку за год в Парк приняли 268 новых компаний — это гораздо больше, чем за 12 лет работы.

 
 
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В ПВТ произошёл уже четвёртый за год, предновогодний «заход». Наблюдательный совет принял решение о регистрации 70 новых резидентов, подтвердили dev.by в Парке.
 
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