Китай посчитал Россию лучшим другом









Россия заняла первую строчку в рейтинге стран, в наибольшей степени подходящих для сотрудничества в рамках китайского проекта «Пояса и пути» (ПИП). Обновленный индекс на эту тему выпустил под Новый год Пекинский университет в сотрудничестве с Институтом Тайхэ. Ученые оценили 94 подписавшиеся на участие в ПИП страны по пяти категориям и вынесли вердикт: как минимум с третью из них нужно быть очень осторожными. У этих стран имеются серьезные финансовые, политические или инфраструктурные проблемы, которые, скорее всего, поставят китайские инвестиции в них под угрозу.





Россия получила 86,24 балла и с уверенным отрывом заняла верхнюю строчку «Индекса совместимости», подготовленного Пекинским университетом и независимым исследовательским Институтом Тайхэ. За ней следуют Сингапур, Малайзия, Казахстан и Германия. Этот индекс, по мысли ученых, должен отражать уровень развития связей между Китаем и теми странами, которые поддержали инициативу ПИП, а также определять их пригодность для китайских инвестиций. Рейтинг публикуется с 2016 года, но нынешняя методология была применена в нем впервые.





Напомним, что запущенная осенью 2013 года китайская инициатива ПИП призвана обеспечить инфраструктурную совместимость регионов мира и сделать Китай центром новой общности, именуемой «сообществом общей судьбы». В той или иной форме (чаще всего в формате меморандума или простого вербального заявления руководства) к инициативе присоединились уже 94 страны. Они рассчитывают на китайские инвестиции, которых было обещано немало: специально под реализацию ПИП были созданы Фонд Шелкового пути (капитализация $40 млрд), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций ($100 млрд) и многие другие более мелкие структуры. Совокупно странам ПИП было обещано около $1 трлн. Критики обвиняют Китай в намерении создать у стран—участниц ПИП неподъемное долговое бремя и впоследствии подчинить их себе политически.





«Индекс совместимости» составлялся по сложной формуле, в основе которой лежит оценка каждой из 94 стран по 45 показателям, объединенным в пять больших групп: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и контакты между негосударственными лицами. Среди оцениваемых параметров встречаются довольно спорные. Например, политические отношения между Китаем и странами ПИП предлагается оценивать в том числе по количеству дипломатов из этих стран, аккредитованных в КНР. Другие показатели трудно посчитать объективно. Например, каждой стране присваивается балл за уровень «партнерских отношений» с Китаем. Впрочем, большинство показателей касаются экономики и их вполне можно измерить цифрами.



«До сих пор ведущим индикатором успеха инициативы лидера КНР Си Цзиньпина было количество стран, которые присоединились к ней, использовался также рост объема китайских инвестиций или численности проектов. Однако после отказа ряда стран от уже согласованных проектов стало ясно, что нужен более точный "скоринг" партнеров»,— заметил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов. По его словам, попытка разделить страны ПИП на несколько групп по степени их надежности и перспектив сотрудничества «означает, что все большее внимание в Китае обращают не только на возможности, но и на риски».

Действительно, в разделе рекомендаций авторы доклада отмечают, что около трети из 94 стран индекса имеют серьезные проблемы по части госуправления, финансовой стабильности и экономических перспектив. «Китаю нужно очень тщательно подходить к разработке стратегии в этих регионах»,— аккуратно пишут авторы исследования.



