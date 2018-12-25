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Китай посчитал Россию лучшим другом

26.12.2018 08:04 — Разное | Партизан  
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Москве поставили наивысший балл за сотрудничество с Пекином.



Россия заняла первую строчку в рейтинге стран, в наибольшей степени подходящих для сотрудничества в рамках китайского проекта «Пояса и пути» (ПИП). Обновленный индекс на эту тему выпустил под Новый год Пекинский университет в сотрудничестве с Институтом Тайхэ. Ученые оценили 94 подписавшиеся на участие в ПИП страны по пяти категориям и вынесли вердикт: как минимум с третью из них нужно быть очень осторожными. У этих стран имеются серьезные финансовые, политические или инфраструктурные проблемы, которые, скорее всего, поставят китайские инвестиции в них под угрозу.

Россия получила 86,24 балла и с уверенным отрывом заняла верхнюю строчку «Индекса совместимости», подготовленного Пекинским университетом и независимым исследовательским Институтом Тайхэ. За ней следуют Сингапур, Малайзия, Казахстан и Германия. Этот индекс, по мысли ученых, должен отражать уровень развития связей между Китаем и теми странами, которые поддержали инициативу ПИП, а также определять их пригодность для китайских инвестиций. Рейтинг публикуется с 2016 года, но нынешняя методология была применена в нем впервые.

Напомним, что запущенная осенью 2013 года китайская инициатива ПИП призвана обеспечить инфраструктурную совместимость регионов мира и сделать Китай центром новой общности, именуемой «сообществом общей судьбы». В той или иной форме (чаще всего в формате меморандума или простого вербального заявления руководства) к инициативе присоединились уже 94 страны. Они рассчитывают на китайские инвестиции, которых было обещано немало: специально под реализацию ПИП были созданы Фонд Шелкового пути (капитализация $40 млрд), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций ($100 млрд) и многие другие более мелкие структуры. Совокупно странам ПИП было обещано около $1 трлн. Критики обвиняют Китай в намерении создать у стран—участниц ПИП неподъемное долговое бремя и впоследствии подчинить их себе политически.

«Индекс совместимости» составлялся по сложной формуле, в основе которой лежит оценка каждой из 94 стран по 45 показателям, объединенным в пять больших групп: политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и контакты между негосударственными лицами. Среди оцениваемых параметров встречаются довольно спорные. Например, политические отношения между Китаем и странами ПИП предлагается оценивать в том числе по количеству дипломатов из этих стран, аккредитованных в КНР. Другие показатели трудно посчитать объективно. Например, каждой стране присваивается балл за уровень «партнерских отношений» с Китаем. Впрочем, большинство показателей касаются экономики и их вполне можно измерить цифрами.


«До сих пор ведущим индикатором успеха инициативы лидера КНР Си Цзиньпина было количество стран, которые присоединились к ней, использовался также рост объема китайских инвестиций или численности проектов. Однако после отказа ряда стран от уже согласованных проектов стало ясно, что нужен более точный "скоринг" партнеров»,— заметил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов. По его словам, попытка разделить страны ПИП на несколько групп по степени их надежности и перспектив сотрудничества «означает, что все большее внимание в Китае обращают не только на возможности, но и на риски».

Действительно, в разделе рекомендаций авторы доклада отмечают, что около трети из 94 стран индекса имеют серьезные проблемы по части госуправления, финансовой стабильности и экономических перспектив. «Китаю нужно очень тщательно подходить к разработке стратегии в этих регионах»,— аккуратно пишут авторы исследования.

Заметно сильное влияние на результаты индекса политических задач китайского руководства. Так, поставленная на третье место Малайзия в конце лета заморозила из-за опасности попадания в долговую яму китайские проекты на сумму более $20 млрд. Находящийся в преддефолтном состоянии, но дружественный Китаю Пакистан получил столько же за торгово-экономические показатели, сколько Великобритания, а по финансовым показателям обогнал Германию.

В этой ситуации логично, что первую строчку заняла Россия, полагает директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. «Это страна—член Совбеза ООН, которая не только поддержала инициативу, но и придумала для сотрудничества по тематике ПИП новый для международной политики термин, "сопряжение", соединив инициативу с Евразийским экономическим союзом,— сообщил эксперт “Ъ”.— К тому же если смотреть чисто номинально, то наибольшие инвестиции Фонда Шелкового пути сейчас сделаны в проект НОВАТЭКа "Ямал СПГ" и компанию СИБУР». При этом, напомним, индивидуально Россия вообще не участвует в инициативе ПИП: позиция правительства РФ состоит в том, что сопряжение Евразийского экономического союза и Шелкового пути осуществляется как сотрудничество двух равновеликих проектов, а не как присоединение Москвы к планам руководства КНР.

 
 
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Москве поставили наивысший балл за сотрудничество с Пекином.
 
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