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Российские пограничники задержали в аэропорту Хабиба Нурмагомедова

26.12.2018 07:53 — Разное | Партизан  
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Сотрудники пограничной службы России заподозрили российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в причастности к Исламскому государству* и допросили спортсмена на пункте пропуска в аэропорту.

Нурмагомедов вместе с выходцем из Дагестана хотел вылететь в Турцию, однако контролеры не стали обращать внимание на известность спортсмена и допросили граждан России. Прибывшие для подробного опроса оперативники сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля. 

"Когда граждане определенного вероисповедания и определенной национальности совершают рейсы в определенных направлениях, это может вызвать интерес у оперов-пограничников в пунктах пропуска на границе России и в аэропортах. 

Так, давеча в одном из российских аэропортов "завесили по 122" двух граждан РФ, выходцев из Дагестана, намеревавшихся вылететь в Турцию (совокупность косвенных признаков причастности к ИГ), в дальнейшем выяснилось, что один из них — известный боец Хабиб Нурмагомедов. Контролеры не стали обращать внимание на известность дага, и поступили в соответствии с инструкцией. Прибывшие для фильтрации (подробного опроса) опера сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля. 

Он сфотался с Мишей и еще с чуваком, остальных послал и улетел,", — передает слова сотрудников ПУ ФСБ РФ Телеграм-канал Плохой лейтенант.




 
 
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Сотрудники пограничной службы России заподозрили российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в причастности к Исламскому государству* и допросили спортсмена на...
 
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