Юношу перемололо в снегоуборочной машине на северо-западе Москвы









ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Юноша попал под снегоуборочный трактор на Таллинской улице в Москве, в результате происшествия он погиб. На северо-западе Москвы погиб 19-летний молодой человек, запрыгнув на щётку снегоуборочной машины. О трагедии сообщаетсо ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Юноша попал под снегоуборочный трактор на Таллинской улице в Москве, в результате происшествия он погиб.





— На Таллинской улице, 9/2, водитель, управляя трактором, убирал территорию. Проходящий мимо пешеход 1999 года рождения запрыгнул на заднюю конструкцию механической щётки, в результате чего его затянуло в механизм, — пояснил представитель ведомства.





По его словам, от полученных травм юноша скончался на месте. Отмечается, что снегоуборочная техника принадлежит ГБУ "Жилищник Строгино". По факту трагедии проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.