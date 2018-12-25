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«Столицу мира» покидает средний класс
Город, считающийся столицей мира, стремительно покидают жители со средним достатком. По данным последней переписи, в среднем Нью-Йорк теряет по 100 человек в сутки.
Основные причины нового тренда — рост налогов, увеличение расходов на проживание и снижение зарплат из-за внедрения большого числа технологических решений.
Свыше миллиона из 8,5 млн жителей города беспокоятся, что им может и вовсе перестать хватать еды на семью.
«Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс», — комментирует экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.
К среднему классу в Нью-Йорке относятся жители с доходами в $30-60 тыс. в год. Таковых там проживает почти половина. Средний класс считается основой потребительского общества и роста экономики.
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Город, считающийся столицей мира, стремительно покидают жители со средним достатком. По данным последней переписи, в среднем Нью-Йорк теряет по 100 человек в сутки.
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