«Столицу мира» покидает средний класс









Основные причины нового тренда — рост налогов, увеличение расходов на проживание и снижение зарплат из-за внедрения большого числа технологических решений.





Свыше миллиона из 8,5 млн жителей города беспокоятся, что им может и вовсе перестать хватать еды на семью.





«Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс», — комментирует экономист из Американского института экономических исследований Питер Эрл.





К среднему классу в Нью-Йорке относятся жители с доходами в $30-60 тыс. в год. Таковых там проживает почти половина. Средний класс считается основой потребительского общества и роста экономики.







