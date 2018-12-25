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Беларусь сохранила позиции в ТОП-5 внешнеэкономических партнеров России

26.12.2018 07:28 — Разное | Партизан  
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Объем внешнеторговых операций между Россией и Беларусью увеличился на 13%, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ по итогам 10 месяцев 2018 года. Торговый оборот за этот период между двумя союзными государствами составил $28,2 млрд (113,6% к аналогичному периоду 2017-го).

Топ-5 стран по внешнеторговым операциям РФ (млн долларов США):

Китай — 88356;
Германия — 49817;
Нидерланды — 38153;
Беларусь — 28213;
Италия — 22030.
 
 
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Объем внешнеторговых операций между Россией и Беларусью увеличился на 13%, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ по итогам 10 месяцев 2018 года....
 
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