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Беларусь сохранила позиции в ТОП-5 внешнеэкономических партнеров России
Объем внешнеторговых операций между Россией и Беларусью увеличился на 13%, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ по итогам 10 месяцев 2018 года. Торговый оборот за этот период между двумя союзными государствами составил $28,2 млрд (113,6% к аналогичному периоду 2017-го).
Топ-5 стран по внешнеторговым операциям РФ (млн долларов США):
Китай — 88356;
Германия — 49817;
Нидерланды — 38153;
Беларусь — 28213;
Италия — 22030.
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Объем внешнеторговых операций между Россией и Беларусью увеличился на 13%, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ по итогам 10 месяцев 2018 года....
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