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Артем Дзюба: я за лимит на легионеров. Вместо россиян играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором отмыли деньги

26.12.2018 07:27 — Разное | Партизан  
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Российский нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о необходимости лимита на легионеров в чемпионате России.

- Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 миллионов долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей. 

И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили, – цитирует Дзюбу "Евроспорт".
 
 
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Российский нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о необходимости лимита на легионеров в чемпионате России.
 
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