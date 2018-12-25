Артем Дзюба: я за лимит на легионеров. Вместо россиян играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором отмыли деньги

- Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 миллионов долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей.





И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили, – цитирует Дзюбу "Евроспорт".