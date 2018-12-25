Запрещенные для посещения места Земли

Секреты особо любят в нашем обществе. Секреты обязательно должны быть, потому что всегда есть опасность обмана, предательства, войн и т.д. Секреты помогают нам обеспечить нашу свободу и безопасность. Поэтому не удивительно, что самый важный секрет — это «государственная тайна».

15. Зона 51

Это одно из самых охраняемых мест на Земле. Фотографий зданий нет, но мы знаем, что там есть какие-то строения. Зона расположен посреди пустыни, а вокруг нее никого не живет. Однако, если вы приблизитесь слишком близко к объекту, волшебным образом появятся военные и заберут отснятые материалы, задержат вас, либо вежливо попросят покинуть этот район. Сделать фото с воздуха также невозможно, потому что любой объект над зоной будет немедленно сбит. Спутниковых снимков этого места тоже не найти, и никто ничего не знает о нем. Можно услышать предположения, что там прячут инопланетян, но, вероятнее всего, это лишь прикрытие. На самом деле в этой зоне проходят испытания самого современного оружия.

14. Форт Нокс

Форт Нокс — это место, где США хранят все золото, которое у них есть. Он расположен в Кентукки, и является одним из самых крупных золотохранилищ в мире. Здесь и муха не пролетит!





13. Секретные хранилища Церкви мормонов

Это хранилище на глубине 180 м под землей, находится в штате Юта. Оно называется Little Cottonwood Canyon и оснащено датчиками движения и датчиками тепла. Странно, что в США так много секретных и охраняемых мест. Почему у Церкви есть секретное хранилище? Зачем оно нужно?



12. Банк Федерального Резерва в Нью-Йорке

Здесь находится более 25% мирового золота. Эти огромные хранилища расположены на уровне 2,5 м под землей, и их круглосуточно из укрытия охраняет снайпер. Совершить ограбление здесь практически невозможно.



11. Парковка Bold Lane

Да, вы не ослышались. Это парковка, которая является одним из шести наиболее охраняемых мест в мире. Она предназначена для самых дорогих автомобилей, принадлежащих самым богатым людям мира. Находится парковка в Дербишире (Derbyshire), Англия.

10. И, конечно, Звездные Врата – гора Шайенн

Правительство США говорит, что внутри горы Шайенн ничего нет. Поэтому этот объект очень интересен для нас. Североамериканское Командование по Аэрокосмической Защите (The North American Aerospace Defense Command) использовало эту базу в качестве своей штаб-квартиры, и это самое безопасное место в том случае, если когда-либо случится ядерная война. Чтобы стало понятно: мы не уверены, что в этом бункере ничего нет.

9. Менит-Хилл, Соединенное Королевство

Это одно из самых безопасных мест в Европе и, более того, это самое странное место в Европе из-за гигантских объектов, похожих на мячи для гольфа, разбросанных по всей территории Менит-Хилл (Menwith Hill). Это самая большая станция электронного мониторинга на планете.

8. Богемская роща

Это секретное место — клуб миллионеров. Комплекс занимает площадь в 11 кв. км и находится в Монте-Рио (Monte Rio), штат Калифорния. Его члены представляют собой элиту мира, и они собираются там, чтобы обсудить, кто что знает. Возможно даже мировое господство! Кстати, этот клуб закрыт для женщин.