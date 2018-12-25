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Гражданско-патриотическое воспитание учащихся ГГАТК

26.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Учащиеся ГГАТК стали участниками нескольких мероприятий, организованных военкоматом Городокского района совместно с администрацией колледжа, командованием 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, в/ч 94017, представителями военной академии Беларуси, в декабре. Так формируется преемственность поколений, гражданско-патриотическая позиция молодежи.

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся ГГАТК

Подробнее читайте в №98 от 21.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
 
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Учащиеся ГГАТК стали участниками нескольких мероприятий, организованных военкоматом Городокского района совместно с администрацией колледжа, командованием...
 
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