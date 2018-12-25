Две девушки в один день стали жертвами мошенников в соцсетях

В обоих случаях злоумышленники действовали по одинаковому сценарию.

В Гродно 29-летняя женщина получила сообщение в соцсетях от своей знакомой, которая написала, что потеряла свою банковскую карту, и попросила сообщить ей реквизиты карты для снятия наличных. Не проверив личность собеседницы, та отправила фото карты. В итоге с ее карт-счета было снято более 1200 рублей, пишет БЕЛТА .

В аналогичную ситуацию попала другая жительница Гродно 29 лет. Думая, что переписывается в соцсетях со своей знакомой, она скинула реквизиты своей карты незнакомому человеку и лишилась более 1100 рублей.

В СК призывают также с осторожностью относиться к письмам, в которых запрашиваются данные счетов, и перепроверять сообщения от знакомых, просящих предоставить финансовые реквизиты. Пострадавшим от противоправных деяний необходимо незамедлительно обращаться к правоохранителям.



