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Две девушки в один день стали жертвами мошенников в соцсетях

26.12.2018 10:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Две девушки в один день стали жертвами мошенников в соцсетях
Фото из открытых источников

В обоих случаях злоумышленники действовали по одинаковому сценарию.

В Гродно 29-летняя женщина получила сообщение в соцсетях от своей знакомой, которая написала, что потеряла свою банковскую карту, и попросила сообщить ей реквизиты карты для снятия наличных. Не проверив личность собеседницы, та отправила фото карты. В итоге с ее карт-счета было снято более 1200 рублей, пишет БЕЛТА.

В аналогичную ситуацию попала другая жительница Гродно 29 лет. Думая, что переписывается в соцсетях со своей знакомой, она скинула реквизиты своей карты незнакомому человеку и лишилась более 1100 рублей.

В СК призывают также с осторожностью относиться к письмам, в которых запрашиваются данные счетов, и перепроверять сообщения от знакомых, просящих предоставить финансовые реквизиты. Пострадавшим от противоправных деяний необходимо незамедлительно обращаться к правоохранителям.


 

 
Теги: Гродно
 
 
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В СК призывают также с осторожностью относиться к письмам, в которых запрашиваются данные счетов, и перепроверять сообщения от знакомых, просящих предоставить...
 
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