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«Она кричала: «Не убивай!» Как Валерий Приемыхов свою любовь спасал

26.12.2018 10:25 — Разное | Аргументы и факты  
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«Она кричала: «Не убивай!» Как Валерий Приемыхов свою любовь спасал
Валерий Приемыхов в главной роли в фильме «Холодное лето 53-го». 1987 г. © / РИА Новости

Что первым всплывает в памяти, когда произносят фамилию «Приемыхов»? У кого-то — фильм Александра Прошкина «Холодное лето 53-го года», где Валерий Михайлович сыграл одного из политических (благо, в жизни он их тоже навидался – родился-то в поселке, где оседало много бывших зэков). У кого-то — «Пацаны» Динары Асановой. А ещё — лицо: запавшие скулы, морщины, цепкие глаза. Такие лица долго не забываются…

Он был — как вулкан

Валерий Приемыхов родился 26 декабря 1943 года в Белогорске Амурской области. После школы работы работал почтальоном, потом токарем. Работягой ему пришлось стать и позже, уже во ВГИКе.

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За компанию с приятелями-токарями Приемыхов начал посещать народную театральную студию. Местные педагоги заприметили у Приемыхова талант и рекомендовали его к поступлению в Дальневосточный педагогический институт искусств во Владивостоке. Днем Валерий учился на театральном факультете, а вечером подрабатывал в небольших ролях в Уссурийском драматическом театре. Это помогало ему и самому, что называется, поддерживать штаны, и отсылать немного денег домой. Приемыхов никогда не забывал, откуда он родом, и всегда старался помочь семье.  

В1966 году окончившего вуз парня распределили в Русский драматический театр им. Крупской во Фрунзе, где он прослужил 3 года, а потом решил попытать счастья и поступить во ВГИК.

Ему удалось поступить на сценарный факультет в мастерскую Игоря Маневича. Жил в общежитии. Чтобы не умереть с голоду, вспомнил свою рабочую юность и пошел работать кочегаром. Затем устроился дворником — у людей этой профессии существовала своеобразная привилегия: им давали жилье в столице. Счастливый Приемыхов переехал из общаги в дворницкую. Помимо того, что Валерий учился на отлично, он еще умудрялся писать сценарии.

«Она кричала: «Не убивай!» Как Валерий Приемыхов свою любовь спасал
Валерий Приемыхов в фильме «Пацаны» (режиссер Динара Асанова). 1983 г. Фото: РИА Новости

В то время Приемыхов познакомился с одной из первых красавиц ВГИКа Эллой. Для него самого было удивительным, почему такая женщина предпочла его сыновьям известных актеров. В одном из интервью, которое дала Элла Красовская, она призналась, что в Приемыхове чувствовалась какая-то огромная мужская сила, харизма, за ним хотелось идти, с ним ничего не было страшно, он был мощен, как природная стихия. Они начали жить вместе, без росписи — формальности для них имели мало значения. Родилась дочь Нина. Но страстная любовь и зачатый в любви ребенок не сумели сохранить эту пару. Однажды Приемыхов увидел Эллу с молодым преподавателем ВГИКа. Началась драка. Потом артист в интервью признавался с горечью: «Может, это и не свидание было, а какой-то деловой институтский разговор… Ринулся через улицу и с ходу долбанул этого Эрлена так, что он упал, очки свалились, а Элла кричит: “Не убивай Эрлена!”. Меня еле оттащили. И Элле досталось». Из-за нескольких таких вспышек ревности гражданская жена и мать дочери сказала Валерию, что жить с ним становится опасно для жизни. Он — как вулкан. В общем, то же, что Эллу когда-то привлекло в Приемыхове, и оттолкнуло.

 Поседел на съемках

Дебют Приемыхова-сценариста состоялся в картине «Иван и Коломбина» в 1975 году. Далее были сценарии к фильмам «Дикий Гаврила», «Миг удачи», «Житейское дело».

А как актер Приемыхов стал известен благодаря режиссеру Динаре Асановой, у которой Валерий и звезда Елена Соловей сыграли в картине «Жена ушла». Далее Асанова в качестве режиссера и Приемыхов в качестве сценариста создали мелодраму «Никудышная». Дерганую, нервную девчонку-подростка сыграла тогда юная Ольга Машная.

«Она кричала: «Не убивай!» Как Валерий Приемыхов свою любовь спасал
Ольга Машная и Валерий Приемыхов на съемках фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный». 1988 г. Фото: РИА Новости

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Через 3 года Асанова, Приемыхов и Машная опять волею профессии оказались вместе. Фильм «Пацаны» принес артисту настоящий успех у публики, зритель поверил его руководителю трудового спортивного лагеря для «трудных» подростков. Эта лента много значила и для самого актера. «Из ролей своих что-то особенно любите?», — спросил его «АиФ» много лет назад. «Пацаны», — ответил он. А вот о другой своей работе говорил порой с горечью: «Я поседел во время съемок в фильме Александра Кайдановского “Смерть Ивана Ильича” по Толстому. И надо же мне было согласиться! Такая антихристианская картина, нехорошая...».

«Пацаны» принесли Приемыхову не только славу, но и любовь: Валерий и Ольга Машная стали жить вместе. К сожалению, в этот раз пришлось ревновать ей. Приемыхов не выдержал испытания медными трубами и порой не мог устоять перед предложениями, что звучали из уст поклонниц. 4 года Ольга Машная закрывала глаза на похождения мужа, но в итоге ушла, так и не разлюбив…  

Приемыхов всегда был трудоголиком. «Отдыхать я просто не умею, — признавался он «АиФ». — И не я один. В принципе все русские не умеют отдыхать. У нас нет культуры отдыха, как в Америке, где отпуск планируется за полгода, причем необыкновенно тщательно и дотошно: ездят в разные агентства, советуются со знакомыми и потом ровно на 24 дня забывают обо всех делах. Когда же мы выбираемся на юг, то первая половина отдыха — еще куда ни шло, а потом уже только и думаешь — когда же домой, на работу!».

«Она кричала: «Не убивай!» Как Валерий Приемыхов свою любовь спасал
Режиссер, сценарист, актер Валерий Приемыхов удостоен премии за лучшую сценарную, лучшую режиссерскую работу и за лучшую мужскую роль, на XIII Торжественной церемонии вручения призов Российской Академии кинематографических искусств «Ника» за 1999 год. 22 апреля 2000 г. Фото: РИА Новости/ Галина Кмит

Может быть, именно это страстное увлечение профессией не оставляло ему времени заняться здоровьем. Как рассказывала в интервью последняя жена Приемыхова Любовь Шутова, он страдал от головных болей и научился получать радость, когда они становились тише. В такие моменты он много писал, был счастлив оттого, что наконец живет полной жизнью — востребован в сценарной профессии, у него есть любимая женщина, они не бедствуют. Но потом боль накатывала с новой силой… Наконец женщина поставила ультиматум: или он идет в врачу, или она уходит из семьи. Приемыхов наконец отправился к доктору. И услышал страшный диагноз — рак головного мозга.

«Валера угас за три дня,  — позже вспоминала Любовь. — Опять очень сильно болела голова. Его увезли в реанимацию, где хоть как-то поддерживали с помощью лекарственных препаратов. Приехал отец Владимир, Валерий исповедался и причастился. Через день он умер». Это случилось 25 августа 2000 года.

 
 
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«Жить с ним становится опасно для жизни. Он — как вулкан», — говорила о прекрасном артисте Приемыхове жена.
 
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