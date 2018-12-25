Раскрыто назначение геоглифов Наски

Загадочные геоглифы, находящиеся на плато Наска в Перу, могли исполнять роль придорожных храмов, предназначенных для вознесения молитв путниками. С такой гипотезой выступила группа археологов, сопоставившая их расположение с сетью древних дорог, пишет « Популярная механика ».



Фото: Bikoulis et al. /Antiquity 2018

Геоглифы Наски — странные фигуры большого, порядка сотни метров и более, размера, начерченные на поверхности плато его древними жителями. Целиком фигуры можно увидеть только с высоты, поэтому открыты они были только в XX веке, когда над плато стали летать самолеты.

Датировка фигур неясна. Очевидно лишь, что они были созданы до появления на плато инков в XII веке. Назначение геоглифов также непонятно — разные ученые видят в них ритуальные изображения или, например, астрономические инструменты.

Авторы нынешней работы обратили внимание на местоположение геоглифов. Как сообщает РИА Новости, канадские археологи составили детальные карты местности, в том числе и древних дорог, используя снимки с дронов, а также результаты раскопок на месте.

Наска — очень засушливое место, где практически не бывает дождей. Именно с этим связана сохранность геоглифов, технически представляющих из себя неглубокие канавки в грунте. Это обстоятельство позволяет также идентифицировать пути, которыми пешие (лошадей у индейцев не было) люди пользовались много веков назад.

Выяснилось, что большинство геоглифов расположено рядом с дорогами или крупными поселениями людей. Чаще всего они были расположены в тех точках, где находились самые важные выходы и входы в ущелье Сиуас.



A и B — дороги индейцев, С — конкистадоров. Фото: Bikoulis et al. /Antiquity 2018

Многие из этих рисунков похожи по своему начертанию на узоры, которыми покрыты многие ритуальные керамические сосуды и некоторые ткани древних инков и прочих индейцев Перу. Вдобавок, обломки подобной посуды, а также прочих религиозных артефактов Бикулис и его коллеги нашли рядом с этими геоглифами.

По мнению исследователей это может говорить о том, что эти загадочные отметины могли служить своеобразными «дорожными часовнями» для древних индейцев, желавших безопасно достичь цели своего путешествия.