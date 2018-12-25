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Фура врезалась в осветительную мачту на пр.Независимости в Минске
Фото из архива
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 6.40 в Минске водитель грузового автомобиля Daf врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло на проспекте Независимости, фура ехала в сторону улицы Рогачевской, когда врезалась в осветительную мачту. "Водитель доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.
В Госавтоинспекции напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий необходимо выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал, а также избегать резких маневров и торможений.-0-
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 6.40 в Минске водитель грузового автомобиля Daf врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД...
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