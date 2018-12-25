ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине из-за пожара в квартире из жилого дома эвакуировано 11 человек

26.12.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

25.12.2018 года в 10-00 в Кобринский РОЧС поступило сообщение пожаре на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кобрин, ул. 700 лет Кобрина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61927.php

В Кобрине из-за пожара в квартире из жилого дома эвакуировано 11 человек

По прибытии к месту вызова в 10-04 установлено, что из окна на третьем этаже жилого дома идет дым, хозяева квартиры находились на улице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61927.php

В Кобрине из-за пожара в квартире из жилого дома эвакуировано 11 человек

Пожар локализован и ликвидирован. В результате пожара повреждено имущество в одной из комнат горевшей квартиры, принадлежащей гр-ну 1979 г. рождения. Работниками МЧС с вышерасположенных этажей эвакуировано 11 человек, из них двое детей. Пострадавших нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61927.php

В Кобрине из-за пожара в квартире из жилого дома эвакуировано 11 человек

Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25.12.2018 года в 10-00 в Кобринский РОЧС поступило сообщение пожаре на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кобрин, ул. 700 лет Кобрина. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся ГГАТК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Вороновская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика