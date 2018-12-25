В Кобрине из-за пожара в квартире из жилого дома эвакуировано 11 человек

25.12.2018 года в 10-00 в Кобринский РОЧС поступило сообщение пожаре на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кобрин, ул. 700 лет Кобрина.



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По прибытии к месту вызова в 10-04 установлено, что из окна на третьем этаже жилого дома идет дым, хозяева квартиры находились на улице.



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Пожар локализован и ликвидирован. В результате пожара повреждено имущество в одной из комнат горевшей квартиры, принадлежащей гр-ну 1979 г. рождения. Работниками МЧС с вышерасположенных этажей эвакуировано 11 человек, из них двое детей. Пострадавших нет.



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Причина пожара устанавливается.