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Автомобиль сбил школьницу на переходе в Пинске
26.12.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Автомобиль сбил 14-летнюю девочку на переходе в Пинске, сообщили БЕЛТА в управлении
Происшествие случилось 24 декабря около 8.30. По предварительной информации, 35-летний местный житель двигался на автомобиле "Ауди-100" по ул. К.Маркса. Напротив дома №15 водитель наехал на школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали в Пинскую центральную больницу. Проводится проверка.
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Автомобиль сбил 14-летнюю девочку на переходе в Пинске, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. Происшествие случилось 24 декабря около 8.30. По...
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