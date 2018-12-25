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«Ввиду неимения нами армии»: Википедия выбрала «Брестский мир» лучшей статьёй 2018 года

26.12.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В ночь на 26 декабря русскоязычная Википедия подвела итоги конкурса «Статьи года-2018», в рамках которого зарегистрированные участники проекта выбирали лучшую энциклопедическую статью: на это звание в уходящем году претендовали почти восемьдесят кандидатов. В номинации «История» лучшей была признана статья «Брестский мир», описывающая сепаратный мирный договор, который был подписан 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России и союза Центральных держав (Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария)[2]. За несколько дней до подписания документа германские войска заняли Минск.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61925.php

«Ввиду неимения нами армии»: Википедия выбрала «Брестский мир» лучшей статьёй 2018 года

Пятидесятистраничная статья о Брест-Литовском мирном договоре была написана кандидатом наук Романом Балабиным (род. 1985), работавшим в университете Гёттингена и являвшимся аспирантом Швейцарской высшей технической школы Цюриха в период с 2008 по 2013 год. Несмотря на прошествие ста лет с момента подписания документа – по которому Россия теряла почти треть населения и 26 % своей европейской территории – споры о нём не утихли. Так текущая версия статьи о «похабном мире» является защищенной: в связи с частым вандализмом, заключающемся в добавлении в текст непроверенных сведений и оскорбительных комментариев, «Брестский мир» не могут править незарегистрированные пользователи Википедии. Кроме того статья, которую посещают более полтора тысяч человек в день, относится к особому «украинскому посредничеству» проекта: изменения в ней должны проходить предварительную проверку со стороны коллектива из нескольких опытных участников. 

В самой статье – которая содержит ссылки на 239 книг и 120 журнальных публикаций, написанных на русском, немецком, английском, украинском, французском, болгарском, армянском и турецком языках – утверждается, что Брестский договор «привёл к обострению Гражданской войны... переходе от локальных стычек к широкомасштабным сражениям». Кроме того, как сами события в Бресте, так и «драконовские» условия мира нашли своё отражение даже в поэзии: о них писали Максимилиан Волошин, Александр Блок и нобелевский лауреат Уильям Йейтс. В пропагандистских целях использовал договор и Адольф Гитлер, только начинавший в 1920-е годы свой путь к власти.

В других номинациях лучшими статьями Википедии были признаны «Утопия», «Стрекозы», «Последний день Помпеи» и «Место встречи изменить нельзя».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В ночь на 26 декабря русскоязычная Википедия подвела итоги конкурса «Статьи года-2018», в рамках которого зарегистрированные участники проекта выбирали лучшую...
 
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