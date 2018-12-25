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Автомобиль сбил школьницу на переходе в Пинске

26.12.2018 10:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Автомобиль сбил школьницу на переходе в Пинске
Фото из открытых источников

ДТП произошло 24 декабря в Пинске около половины девятого утра.

35-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «Audi-100», сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет БЕЛТА.

В результате ДТП девочку с травмами доставили в Пинскую центральную больницу.

Проводится проверка.

 
 
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