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Автомобиль сбил школьницу на переходе в Пинске
26.12.2018 10:37 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло 24 декабря в Пинске около половины девятого утра.
35-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «Audi-100», сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет
В результате ДТП девочку с травмами доставили в Пинскую центральную больницу.
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