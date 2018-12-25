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На станции метро «Институт культуры» парень спрыгнул на пути и убежал в тоннель
26.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Необычное происшествие случилось вечером 25 декабря. Из-за экстремала пришлось на 15 минут остановить движение поездов по «синей» ветке.
Официальный твиттер-аккаунт минского метро сообщил точное время инцидента – 20:39. По итогам забега никто не пострадал – когда парень сиганул в тоннель, с контактного рельса сняли напряжение. Позже его задержали, а движение составов возобновилось.
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Необычное происшествие случилось вечером 25 декабря. Из-за экстремала пришлось на 15 минут остановить движение поездов по «синей» ветке. Официальный...
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