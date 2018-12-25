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В Беларуси оптимизируется структура таможенных органов

26.12.2018 11:56 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси оптимизируется структура таможенных органов

Таможня "Минск-2" с начала 2019 года войдет в структуру Минской региональной таможни и станет таможенным постом "Национальный аэропорт Минск".

"С 1 января 2019 года структура таможенных органов Беларуси будет оптимизирована. Минская региональная таможня будет реорганизована путем присоединения к ней таможни "Минск-2". Последняя станет структурным подразделением МРТ - таможенным постом "Национальный аэропорт Минск" с сохранением в полном объеме задач, выполняемых ранее", - отметили в таможне.

Таможенные органы в Беларуси оптимизируются по принцип «одна область — одна таможня». Ранее была упразднена Ошмянская таможня.

 
Теги: Минск
 
 
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Таможня "Минск-2" с начала 2019 года войдет в структуру Минской региональной таможни и станет таможенным постом "Национальный аэропорт Минск".
 
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