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В Беларуси оптимизируется структура таможенных органов
26.12.2018 11:56 — Разное | Ежедневник
Таможня "Минск-2" с начала 2019 года войдет в структуру Минской региональной таможни и станет таможенным постом "Национальный аэропорт Минск".
"С 1 января 2019 года структура таможенных органов Беларуси будет оптимизирована. Минская региональная таможня будет реорганизована путем присоединения к ней таможни "Минск-2". Последняя станет структурным подразделением МРТ - таможенным постом "Национальный аэропорт Минск" с сохранением в полном объеме задач, выполняемых ранее", - отметили в таможне.
Таможенные органы в Беларуси оптимизируются по принцип «одна область — одна таможня». Ранее была упразднена Ошмянская таможня.
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Таможня "Минск-2" с начала 2019 года войдет в структуру Минской региональной таможни и станет таможенным постом "Национальный аэропорт Минск".
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