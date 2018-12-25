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ДТП среди бела дня в Солигорске: водитель в реанимации

26.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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ДТП среди бела дня в Солигорске: водитель в реанимации

В Солигорске 25 декабря столкнулись автомобили «Тойота» и «Фольксваген». В аварии тяжелые травмы получил 41-летний водитель «Тойоты». 

Инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 15:50 на пересечении улиц Октябрьской и Молодежной. 41-летний житель Солигорска на «Тойоте», при выезде со второстепенной дороги улицы Октябрьской, не уступил право проезда автомобилю «Фольксваген» под управлением 30-летней жительницы Солигорского района, которая ехала по главной дороге. Автомобили столкнулись.

По словам Сергея Чеботарева, на обеих машинах были установлены зимние шины, но водитель «Тойоты» не был пристегнут ремнем безопасности.

Он доставлен в реанимационное отделение больницы с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника, кровоизлияние головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка.

ДТП среди бела дня в Солигорске: водитель в реанимации

ДТП среди бела дня в Солигорске: водитель в реанимации


МЛЫН
Фото: Солигорские Автолюбители

 
 
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41-летний житель Солигорска на «Тойоте», при выезде со второстепенной дороги улицы Октябрьской, не уступил право проезда автомобилю «Фольксваген» под управлением...
 
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