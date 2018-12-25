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Ископаемая акула поймала птеранодона на лету

26.12.2018 12:27 — Разное | Tut.by  
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Акулы Cretoxyrhina mantelli жившие в меловом периоде, охотились не только на рыбу и морских животных, но и, по-видимому, выпрыгивали из воды и на лету ловили птеродактилей. Как сообщается в PeerJ, палеонтологи пришли к такому выводу после изучения скелета птеранодона, в шее которого остался акулий зуб. По мнению исследователей, зуб оказался в скелете ящера не случайно, во время охоты кретоксирина укусила птеранодона.


Изображение: D. Hone​, M. Witton, M. Habib / PeerJ, 2018

Акулы Cretoxyrhina mantelli обитали в меловом периоде, около 107−70 миллионов лет назад. Палеонтологи относят их к ламнообразным. К этому же отряду принадлежат гигантские и белые акулы. Кретоксирины обитали в умеренных и субтропических широтах по всему миру. Их окаменелости находили в Израиле, Казахстане, странах Европы и в США. Это были довольно крупные рыбы: они достигали в длину семи метров. Акулы охотились в основном на рыбу и на морских рептилий. Следы от зубов кретоксирин находили на костях мозазавров и морских черепах. По-видимому, они не брезговали и падалью и поедали попадавшие в воду трупы сухопутных динозавров.

Палеонтологи Дэвид Хоун (David Hone) из Лондонского университета королевы Марии, Марк Уиттон (Mark Witton) из Портсмутского университета и Майкл Хабиб (Michael Habib) из Университета Южной Калифорнии привели доказательство того, что кретоксирины охотились не только на морских животных, но и на летающих рептилий. Ученые исследовали скелет птеранодона (эти ящеры относились к отряду птеродактилей), который был найден еще в 1965 году в формации Ниобрара в Канзасе, США, в отложениях, вознкших 86−83 миллиона лет назад. Формация была образована морскими отложениями Западного внутреннего моря, которое существовало на территории современной Северной Америки в середине и конце мелового периода.


Изображение: D. Hone​, M. Witton, M. Habib / PeerJ, 2018

Птеранодон был довольно большим, с размахом крыльев около пяти метров. Исследователи обнаружили, что с четвертым шейным позвонком рептилии ассоциировался акулий зуб высотой около 2,4 сантиметра. По строению и размерам зуба палеонтологи определили, что он принадлежал кретоксирине длиной около 2,5 метров.

По мнению исследователей, зуб не мог оказаться в окаменелостях птеранодона случайно, в процессе фоссилизации, он довольно глубоко вонзился в кости рептилии. Вероятно, акула укусила добычу во время охоты. Птеранодоны питались мелкими морскими рептилиями и чтобы их достать, кружили у поверхности воды и в удобный момент опускали голову и шею в воду. В этот момент кретоксирина могла напасть на ящера. Исследователи полагают, что даже не слишком большая акула могла справиться с крупными птеранодонами, весом 30−50 килограммов. Этот сценарий подтверждается другими находками в формации Ниобрара — окаменелостями птеранодона со следами зубов другой вымершей акулы, скваликоракса.

 
 
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По мнению исследователей, зуб не мог оказаться в окаменелостях птеранодона случайно, в процессе фоссилизации, он довольно глубоко вонзился в кости рептилии....
 
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