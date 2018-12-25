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Пожар на улице Кирова, есть жертва

26.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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23.12.2018 в 12 часов 45 минут в ЦОУ Дзержинского РОЧС поступило сообщение о задымлении квартиры.

23.12.2018 в 12 часов 45 минут в ЦОУ Дзержинского РОЧС поступило сообщение о задымлении квартиры, расположенной по ул. Кирова, д. 4.

В двухкомнатной квартире на пятом этаже на коридоре обнаружена пострадавшая женщина, которая была передана бригаде УЗ «Дзержинская ЦРБ». В 12 часов 59 минут бригадой скорой помощи констатирована ее смерть.

В результате пожара повреждено имущество и закопчены стены в одной комнате размерами, вторая комната не повреждена.

Причина пожара устанавливается. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.






 
 
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23.12.2018 в 12 часов 45 минут в ЦОУ Дзержинского РОЧС поступило сообщение о задымлении квартиры.
 
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