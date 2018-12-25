Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар, евро и российский рубль значительно подорожали в начале торгов, биткойн +23.

Курс доллара вырос на 0,0072 рубля до 2,1480 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 78 дней.

Курс евро подскочил на 0,0144 рубля до 2,4498 BYN/EUR и оказался на максимуме за 72 дня. Европейская валюта дорожает уже шестые торги подряд и показывает суммарный результат +0,0465 рубля.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0151 рубля до 3,1225 BYN/100 RUB. До этого рубль дешевел 7 торговых сессий подряд. Его суммарные потери за это время составили 0,0947 рубля, а сам он оказался на минимуме за 102 дня.

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