Дари полезное - бери нужное! Freemarket проведут в Бресте 3 января

3 января 2019 года наша социальная служба отметит 3 года с начала своей работы. В 2016 году в Бресте мы начали свою деятельность, направленную на реабилитацию людей, живущих с опытом психического заболевания и преодолению стигмы в обществе.



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В свой День рождения мы хотим сделать для окружающих доброе дело и посвятить наш праздник доброте, взаимопомощи и эмпатии.



Любой желающий 3 января 2019 года с 16:00 до 20:00 может прийти на freemarket (бесплатную ярмарку) и принести вещи, которые желает обменять, и взять в замен другую понравившуюся вещь, а также пообщаться с новыми интересными людьми; узнать больше о психическом здоровье и хорошо провести время в приятной атмосфере.



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Желающие оказать поддержку членам Клубного дома смогут принести средства по уходу за телом и канцелярские товары.