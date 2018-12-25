ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дари полезное - бери нужное! Freemarket проведут в Бресте 3 января

26.12.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

3 января 2019 года наша социальная служба отметит 3 года с начала своей работы. В 2016 году в Бресте мы начали свою деятельность, направленную на реабилитацию людей, живущих с опытом психического заболевания и преодолению стигмы в обществе. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61932.php

Дари полезное - бери нужное! Freemarket проведут в Бресте 3 января


В свой День рождения мы хотим сделать для окружающих доброе дело и посвятить наш праздник доброте, взаимопомощи и эмпатии. 

Любой желающий 3 января 2019 года с 16:00 до 20:00 может прийти на freemarket (бесплатную ярмарку) и принести вещи, которые желает обменять, и взять в замен другую понравившуюся вещь, а также пообщаться с новыми интересными людьми; узнать больше о психическом здоровье и хорошо провести время в приятной атмосфере. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61932.php

Дари полезное - бери нужное! Freemarket проведут в Бресте 3 января


Желающие оказать поддержку членам Клубного дома смогут принести средства по уходу за телом и канцелярские товары.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 января 2019 года наша социальная служба отметит 3 года с начала своей работы. В 2016 году в Бресте мы начали свою деятельность, направленную на реабилитацию людей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика