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Дари полезное - бери нужное! Freemarket проведут в Бресте 3 января
26.12.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
3 января 2019 года наша социальная служба отметит 3 года с начала своей работы. В 2016 году в Бресте мы начали свою деятельность, направленную на реабилитацию людей, живущих с опытом психического заболевания и преодолению стигмы в обществе.
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3 января 2019 года наша социальная служба отметит 3 года с начала своей работы. В 2016 году в Бресте мы начали свою деятельность, направленную на реабилитацию людей,...
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