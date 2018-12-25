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Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2018г на 01.01.2019г
26.12.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
РАСПИСАНИЕ движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2018г на 01.01.2019г
Маршрут № 1
К.п. »Орджоникидзе» 0.40, 2.00, 3.35, 4.55
К.п. »Обл. больница» 0.00, 1.20, 2.54, 4.15, 5.31 в депо
Маршрут № 3
К.п. »Орджоникидзе» 0.00, 1.20, 2.55, 4.15, 5.32
К.п. »Виктория» 23.21, 0.40, 2.14, 3.35, 4.55
Маршрут № 4
К.п. »Орджоникидзе» 1.00, 2.20, 3.55, 5.15
К.п. »Виктория» 0.21,1.40, 3.14, 4.35
Маршрут № 8
К.п. »Орджоникидзе» 0.45, 1.55, 3.20, 4.30, 5.40
К.п. »Цветотрон» 0.10, 1.20, 2.44, 3.55, 5.05, 6.08 в депо
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РАСПИСАНИЕ движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2018г на 01.01.2019г посмотрите расписание до 7 января 2019 года или расписание движения общественного...
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