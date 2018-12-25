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Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2018г на 01.01.2019г

26.12.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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РАСПИСАНИЕ движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2018г на 01.01.2019г


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61931.php

Расписание движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2018г на 01.01.2019г

посмотрите расписание до 7 января 2019 года

или расписание движения общественного транспорта в праздники

Маршрут № 1

К.п. »Орджоникидзе» 0.40, 2.00, 3.35, 4.55

К.п. »Обл. больница» 0.00, 1.20, 2.54, 4.15, 5.31 в депо

Маршрут № 3

К.п. »Орджоникидзе» 0.00, 1.20, 2.55, 4.15, 5.32

К.п. »Виктория» 23.21, 0.40, 2.14, 3.35, 4.55

Маршрут № 4

К.п. »Орджоникидзе» 1.00, 2.20, 3.55, 5.15

К.п. »Виктория» 0.21,1.40, 3.14, 4.35

Маршрут № 8

К.п. »Орджоникидзе» 0.45, 1.55, 3.20, 4.30, 5.40

К.п. »Цветотрон» 0.10, 1.20, 2.44, 3.55, 5.05, 6.08 в депо

 
 
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РАСПИСАНИЕ движения троллейбусов в новогоднюю ночь с 31.12.2018г на 01.01.2019г посмотрите расписание до 7 января 2019 года или расписание движения общественного...
 
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