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Под занавес Года туризма между Беларусью и КНР Брестчину посетила делегация из Китая

26.12.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Год туризма между Беларусью и Китаем подходит к концу, и на днях обе стороны подвели в Минске его итоги. Прежде чем вернуться домой, гости из Китайской Народной Республики посетили Брестскую область.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61930.php

Под занавес Года туризма между Беларусью и КНР Брестчину посетила делегация из Китая

В воскресенье делегация из представителей администраций провинций, туристических компаний и средств массовой информации Китая во главе с заместителем генерального секретаря Народного правительства провинции Ганьсу господином Ши Пэйвень посетила Беловежскую пущу. Также 23 декабря гости из Поднебесной побывали в Бресте, а на следующий день возложили цветы к Вечному огню на площади Церемониалов мемориального комплекса и ознакомились с экспозицией Музея обороны Брестской крепости. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61930.php

Под занавес Года туризма между Беларусью и КНР Брестчину посетила делегация из Китая

Как сообщил Zarya.by заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го количество китайцев, приехавших в Беларусь, увеличилось примерно на 14 процентов. Таков же рост и экспорта туристических услуг. 

– Я думаю, что этот визит даст «толчок» еще большему приросту. Мы вчера общались с представителями отдельных туристических компаний Китая, и они разрабатывают новые туристические маршруты. Дело в том, что для китайских туристов традиционно посещение Беларуси подразумевает Минск и Брест, но они желают увидеть и новые места, – сказал Виталий Грицевич.

В планах на 2019 год - продолжать развивать белорусско-китайский туризм. Об этом говорилось и в ходе региональной белорусско-китайской конференции по сотрудничеству в сфере туризма, которая состоялась в Минске. 
– С Китайской Народной Республикой у нас динамично развиваются отношения во всех сферах деятельности, в том числе и в сфере туризма, – отметил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, подчеркнув, что в результате подписания соглашения о взаимной отмене визового режима между Беларусью и Китаем, которое вступило в действие 10 августа этого года, поток туристов из Поднебесной увеличился. – Белорусы тоже с удовольствием ездят в Китай, интересуются его древней историей, культурой, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. Туристические потоки вырастут в обоих направлениях. Мы наблюдаем ярко выраженную динамику. Китай – это самая путешествующая нация (в прошлом году их выехало за пределы страны более 130 миллионов).

Соглашения о развитии туристической отрасли заключены между белорусскими регионами и китайскими провинциями-побратимами, а также между Министерством спорта и туризма нашей страны и Главным управлением туризма КНР.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Год туризма между Беларусью и Китаем подходит к концу, и на днях обе стороны подвели в Минске его итоги. Прежде чем вернуться домой, гости из Китайской Народной...
 
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