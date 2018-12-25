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Под занавес Года туризма между Беларусью и КНР Брестчину посетила делегация из Китая
26.12.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Год туризма между Беларусью и Китаем подходит к концу, и на днях обе стороны подвели в Минске его итоги. Прежде чем вернуться домой, гости из Китайской Народной Республики посетили Брестскую область.
В воскресенье делегация из представителей администраций провинций, туристических компаний и средств массовой информации Китая во главе с заместителем генерального секретаря Народного
Как сообщил Zarya.by заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го количество китайцев, приехавших в Беларусь, увеличилось примерно на 14 процентов. Таков же рост и экспорта туристических услуг.
– Я думаю, что этот визит даст «толчок» еще большему приросту. Мы вчера общались с представителями отдельных туристических компаний Китая, и они разрабатывают новые туристические маршруты. Дело в том, что для китайских туристов традиционно посещение Беларуси подразумевает Минск и Брест, но они желают увидеть и новые места, – сказал Виталий Грицевич.
В планах на 2019 год - продолжать развивать белорусско-китайский туризм. Об этом говорилось и в ходе региональной белорусско-китайской конференции по сотрудничеству в сфере туризма, которая состоялась в Минске.
Соглашения о развитии туристической отрасли заключены между белорусскими регионами и китайскими провинциями-побратимами, а также между Министерством спорта и туризма нашей страны и Главным управлением туризма КНР.
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Год туризма между Беларусью и Китаем подходит к концу, и на днях обе стороны подвели в Минске его итоги. Прежде чем вернуться домой, гости из Китайской Народной...
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