Тренер по каратэ кёкусинкай: «Если плакать, то только от радости»

Спорт, как и искусство, называют универсальным языком, который объединяет людей. Чтобы успешно состязаться в своей дисциплине, необходимо тренироваться ежедневно. Этим и занимается тренер по каратэ Дмитрий Мумриков в столинской школе единоборств «Эволюция», обучая детишек непростому боевому искусству – каратэ кёкусинкай.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61929.php

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Родился и вырос Дмитрий в Столине, в школе занялся каратэ. На протяжении трех лет он неоднократно становился призером республиканских и областных соревнований. Затем поступил в Белорусский государственный университет физической культуры на спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта, на кафедру спортивно-боевых единоборств и спецподготовки. Там Дмитрий и продолжил свой путь в мире единоборств, стал чемпионом Минска по каратэ кёкусинкай.

По окончании университета работал в столичном детском юношеском клубе физической подготовки, но потом решил вернуться на малую родину, где стал тренером по каратэ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61929.php

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– Для меня каратэ – это жизнь. Это боевое искусство учит не только правильно наносить удары и защищаться, но также и поддерживать друг друга, подавать руку помощи. Переоценить роль каратэ в физическом воспитании детей, я считаю, невозможно. Это боевое искусство развивает координацию, воспитывает силу воли, ловкость, чувство дистанции; вырабатывает хорошую осанку, ритм, скорость мышления, – говорит тренер.

У Дмитрия Мумрикова около 70 учеников с разного возраста – от четырех до шестнадцати лет.

– С ними работать – одно удовольствие, они все очень классные! Мои ученики для меня – как родные, – восхищенно говорит каратист. – Ребята тренируются по группам – их у меня три. Занятия проходят три раза в неделю. Жаль, что нет возможности проводить их чаще, потому что у нас нет своего зала. Приходится заниматься на базе школ, арендовать помещение.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61929.php

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Одна из двух дочерей Дмитрия – 6-летняя Маргарита – с 4-х лет занимается каратэ и уже становилась призером республиканских и международных соревнований. Жена спортсмена не против того, чтобы девочка занималась силовым единоборством.

– Самая высокая награда для меня как для тренера – это достижения учеников, как в спорте, так и в жизни, – делится Дмитрий Мумриков. – Настя Стасевич – двукратная чемпионка Европы, Дима Гурский, Марк Буйнич, Маша Бабич, Даша Тарасевич – призеры континентального первенства. Сейчас шесть наших ребят готовятся к предстоящему Мировому форуму, который пройдет в Варне (Болгария). Мы – одна большая семья, многие моменты проживаем вместе: слезы, трудности, проблемы...

Перед тем как Настя Стасевич первый раз стала чемпионкой, Дмитрий поменял ей манеру ведения поединка. Девочке пришлось нелегко, но она справилась, выполнила все, что ей советовал наставник. Второй чемпионат для ученицы был еще более эмоционально сложным.

«Я пытался отвлечь Настю, настроить на победу. И хотя в поединках она держалась уверенно и свободно, я видел, как ей тяжело, – вспоминает Дмитрий. – Все дети разные. Для одного ученика хватает слов «Ты всё сможешь, сегодня твой день, я в тебя верю!», а кому-то вообще не стоит ничего говорить, так как он начинает накручивать себя, излишне волноваться из-за ответственности».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61929.php

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Каратэ – это не просто боевое искусство, а настоящая философия, убежден тренер. Основатель этого стиля Масутацу Ояма делал акцент не на силе, а на воспитании духа и поиске гармонии. «Я учу детей тому, что слезы на их щеках должны быть только от самых высоких побед в жизни, и это должны быть слезы радости и счастья», – говорит тренер.

Также очень важны, по его мнению, правильное воспитание учеников и отношение спортсменов между собой. В начале каждой тренировки ученики выполняют «отагай ни рэй» – поклон друг другу в знак уважения, «сэмпай ни рэй» – поклон старшему (учителю, тренеру). В данный ритуал заложен огромный смысл, поклоны – это приучение к дисциплине, почтение. Важно научиться сохранять почтение к сопернику, видеть его сильные стороны.

Отношение к противнику как к учителю позволяет учиться и совершенствоваться в бою. Принятие любого решения судьи на соревнованиях вырабатывает самообладание, решимость, а способность прислушиваться к советам тренера снижает количество ошибок на пути бойца.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61929.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61929.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61929.php

Читать полностью в источнике с фото:



