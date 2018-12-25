Андрей Горбачев провел очередной прием граждан

26 декабря состоялся очередной прием граждан по личным вопросам председателем Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Андреем Горбачевым.

Жители города и района имели возможность напрямую обратиться со своими вопросами к председателю, получить компетентные разъяснения относительно своих проблем и услышать о дальнейших путях их разрешения. Обращения граждан касались улучшения жилищных условий, сферы ЖКХ, земельных отношений.

Всего на приём к председателю райисполкома записалось 12 человек, непосредственно пришли семеро, проблемные вопросы остальных были решены до приема. Все обращения граждан были рассмотрены, большинство из них требовали разъяснения, остальные поручено изучить и внести предложения по их разрешению.























