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28 декабря состоится сессия Буда-Кошелевского районного Совета депутатов 28 созыва

26.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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28 декабря в 15.00 в зале заседаний Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета состоится сессия Буда-Кошелевского районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня:
1. Отчет председателя Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Киселевой Н.Н. о деятельности райсовета в 2018 году.
2. О районном бюджете на 2019 год.
3. О перспективном плане работы Буда-Кошелевского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва на 2019 год.
4. Другие вопросы.
На сессию приглашаются председатели сельских Советов депутатов, депутаты первичного уровня, начальники управлений и отделов райисполкома, руководители районных служб.
Президиум Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.

28 декабря состоится сессия Буда-Кошелевского районного Совета депутатов 28 созыва

 
 
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28 декабря в 15.00 в зале заседаний Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета состоится сессия Буда-Кошелевского районного Совета депутатов 28...
 
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