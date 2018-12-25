28 декабря состоится сессия Буда-Кошелевского районного Совета депутатов 28 созыва

28 декабря в 15.00 в зале заседаний Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета состоится сессия Буда-Кошелевского районного Совета депутатов 28 созыва с повесткой дня:

1. Отчет председателя Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Киселевой Н.Н. о деятельности райсовета в 2018 году.

2. О районном бюджете на 2019 год.

3. О перспективном плане работы Буда-Кошелевского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва на 2019 год.

4. Другие вопросы.

На сессию приглашаются председатели сельских Советов депутатов, депутаты первичного уровня, начальники управлений и отделов райисполкома, руководители районных служб.

Президиум Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.



