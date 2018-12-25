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Проект Inferno: поляки показали доработанный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

26.12.2018 13:50 — Разное | Tut.by  
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В настоящее время кто только не берется дорабатывать «заряженные» модели из линейки Mercedes-AMG! Раньше на эту тему высказывались в основном именитые немецкие бюро, но в этот раз новость пришла из Варшавы.


Там располагается тюнинг-ателье Auto Dynamics, подготовившее (не без сторонней помощи) комплект доработок для и так не слабого кроссовера Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe, оснащенного 5,5-литровым битурбированным мотором V8. В стоке агрегат развивает 585 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента, но после доработки речь идет уже о 806 силах и 1181 Нм! И одним чип-тюнингом дело тут не обошлось — двигатель обзавелся также новыми турбокомпрессорами и прямоточной выхлопной системой.


7-ступенчатый «автомат» был усилен, кроме того, объем доработок под общим названием Project Inferno предусматривает модуль управления для активной подвески от Brabus, позволяющий уменьшить дорожный просвет, особый аэродинамический обвес с расширителями колесных арок и более агрессивными бамперами от российского ателье TopCar и 23-дюймовые колесные диски Vossen.


До «сотни» прокачанный GLE 63 S Coupe разгоняется за 3,25 секунды (практически на секунду быстрее заводского варианта), максимальная скорость достигает 336 км/ч. Цена комплекта переделок для немецкого кроссовера варьируется от 30 до 40 тыс. долларов.

 
Теги: Новости
 
 
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В настоящее время кто только не берется дорабатывать «заряженные» модели из линейки Mercedes-AMG! Раньше на эту тему высказывались в основном именитые немецкие бюро, но...
 
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