Вы только не волнуйтесь. Дизайнеры предлагают клеить потолки обоями, причем не однотонными

Мода на оклеенные обоями потолки была у нас в 90-е годы. Выбор тогда был невелик, и наши папы и мамы, оказавшись заложниками тренда и ругаясь чуть ли не до развода, клеили потолки или белыми обоями с блестками, или в цветочек. Последние напоминали пододеяльник. Мы это пережили. Сейчас потолки в основном красят или, если надо быстро и дешево, заказывают натяжные. Вы не поверите, но есть намек на то, что обои на потолки могут вернуться. Смотрите, что предлагает американский дизайнер Лори Параньяпе.

У Лори Параньяпе своя дизайн-студия в Нэшвилле (штат Теннесси). В работе над дизайном интерьера Лори предпочитает обои краске, потому что считает, что они придают внутреннему пространству большую индивидуальность, нежели краска.



Дизайнер Лори Параньяпе. Фото: mrsparanjape.com

Лори Параньяпе настолько обожает работать с обоями, что советует клеить их даже не потолок и уверяет, что это самый модный тренд. Предпочтение, по ее мнению, надо отдавать не однотонным обоям, а с простым геометрическим рисунком.



Фото: mrsparanjape.com

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