От провала Бундестим на мундиале до удушья Макгрегора. Главные неудачи в мировом спорте в 2018 году

Сборная Германии по футболу опозорилась на чемпионате мира, Конора Макгрегора задушили в октагоне, Хулен Лопетеги потерял работу дважды за 4,5 месяца, а переходы Криштиану Роналду и Леброна Джеймса стали ударом для «Реала» и «Кливленда» соответственно. SPORT.TUT.BY вспоминает грандиозные провалы в мировом спорте в 2018 году.



Суждение о «проклятье чемпионов» на первенстве мира по футболу в 2018 году подтвердилось. Вслед за Францией на ЧМ-2002, Италией на ЧМ-2010, Испанией на ЧМ-2014 сборная Германия (на фото в зеленой форме) на мундиале в России не сумела выйти из группы . После турнира тренер немецкого коллектива Йоахим Лев стал экспериментировать с составом и все еще находится в поисках, что подверждают результаты в Лиге наций. Германия вылетела из дивизиона А в дивизион В.



Со сборной Аргентины Лионель Месси никак не может выиграть топ-турнир. Последняя попытка на чемпионате мира по футболу оказалась крайне неудачной. Уже в первой игре против исландцев Месси не забил пенальти, хорватам его команда проиграла всухую — 0:3. Победа над нигерийцами позволила Аргентине сыграть в плей-офф, где была бита французами — 3:4. В четырех матчах Месси забил только один раз — в ворота Нигерии.



Ирландец Конор Макгрегор в преддверии боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за звание чемпиона UFC в легком весе вел себя, согласно законам жанра, — непристойно эпатировал публику, чем подогревал интерес к схватке. Тем больнее по Конору ударило поражение удушающим приемом , а ведь он грозился победить за счет превосходства в ударной технике.



В минувшем сезоне впервые с 2005 года «Ливерпуль» добрался до финала Лиги чемпионов, но в решающем матче на команду свалились все возможные неприятности. После борцовского захвата в исполнении капитана «Реала» Серхио Рамоса лидер мерсисайдцев Мохамед Салах получил травму плеча и был вынужден покинуть поле в середине первого тайма. Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус допустил две катастрофические ошибки, приведшие к голам. В итоге «Ливерпуль» так и не сумел взять долгожданный трофей — 1:3.



Из «Реала» ушел многолетний лидер Криштиану Роналду, который в качестве игрока мадридцев четыре раза признавался лучшим футболистом планеты и с которым «сливочные» четыре раза выиграли Лигу чемпионов. Португалец был недоволен вниманием к себе со стороны клуба, так как считал, что заслуживает большего как в плане зарплаты, так и в плане защиты в споре с испанскими налоговиками. Мадридцы же не только понесли репутационный удар, но и потеряли многолетнего лидера, без которого дела у клуба совсем плохи. Хоть как-то сохранить лицо «Реалу» позволили 105 млн евро в качестве компенсации за переход Роналду в «Ювентус».



Ударом по репутации испанского тренера Хулена Лопетеги стало увольнение с поста главного тренера сборной Испании за день до старта чемпионата мира по футболу в России. Это случилось из-за недовольства руководства испанской федерации фактом тайных перегоровов, а затем и подписанием контракта Лопетеги с «Реалом» при наличии соглашения с федерацией до 2020 года. В «Реале» Лопетеги тоже не задержался. Его уволили в октябре, через 4,5 месяца после назначения.



В 2018 году Серена Уильямс вернулась в тур после родов и сыграла на трех турнирах серии «Большого шлема». На «Уимблдоне» и US Open 23-кратная чемпионка «Шлемов» дошла до финалов и оба раза проиграла. Причем во втором финале Серена набросилась на судью , обвинив его в сексизме. Международная федерация тенниса настаивает, что судья придерживался правил и вел себя сугубо профессионально. Видимо, дело было не в судействе. Выходкой Серена отвлекла внимание публики от своей не лучшей игры.



Леброн Джеймс после четвертого подряд финала с «Кливленд Кавальерс» в финале НБА, а в последний раз «Кавальерс» проиграли «Голден Стэйт» 0:4, решился сменить клубную прописку. Джеймс ушел в «Лос-Анджелес Лейкерс». В новом чемпионате «Кавальерс» сильно отстают от зоны плей-офф в Восточной конференции и вряд ли в ближайшие годы буду претендовать на первенство в лиге, а «Лейкерс» с Джеймсом идут в группе лидеров на Западе.



За два этапа до конца чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» определился победитель среди гонщиков, а уже на следующем — лучшая команда в зачете Кубка конструкторов. Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель и его команда имели шанс прервать гегемонию «Мерседес» в уходящем году, но допустили уйму промахов: вылет на Гран-при Азербайджана, Гран-при Германии и Гран-при Италии, а также штрафы от судей на Гран-при Франции, Гран-при Австрии, Гран-при Японии и Гран-при США. Добавьте сюда и регулярные ошибки с тактикой.



8-кратный олимпийский чемпион и 6-кратный обладатель Кубка мира Уле-Эйнар Бьорндален не прошел отбор на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, уступив по спортивному принципу место в команде своим коллегам. Бьорндален тяжело переживал эту неудачу, но на Игры-2018 все же попал, как член тренерского штаба сборной Беларуси , за которую выступала его супруга Дарья Домрачева. По итогам сезона Бьерндален и Домрачева завершили спортивные карьеры.