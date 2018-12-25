Сколько стоит переехать в Европу всей семьей: «золотая виза» плюс свое жилье

Все чаще слышим: люди побогаче «страхуются» покупкой недвижимости в Европе. Но не все знают, зачем и как. Lenta.ru изучила страны, где можно купить недвижимость и получить за это вид на жительство для всей семьи: от родителей до несовершеннолетних детей. И сделала вывод: сейчас самая «выгодная» страна — Греция.

Схема актуальна и для состоятельных белорусов, которые видят себя в старости в домике с видом на Эгейское море, а своих детей — гражданами ЕС со всеми вытекающими отсюда «плюшками» в виде бесплатного обучения и личных перспектив.



Квартира в Афинах, 55 квадратных метров, продают за 95 тысяч евро. Фото сайта tranio.ru

Самая дешевая — Греция

Чтобы получить в Греции «золотую визу» (вид на жительство для себя, супруги, родителей, детей в возрасте до 21 года), необходимо вложить в недвижимость этой страны 250 тысяч евро. Читай, цену приличного коттеджа под Минском.

Купить за эту сумму можно как дом, несколько квартир, так и любую другую недвижимость, в том числе и коммерческую, которая позволит отбивать вложения на сдаче в аренду.

Для сравнения: в Болгарии за «золотую визу» придется выложить от 300 тысяч, в Испании — от 500 тысяч евро.

Плюсом для инвесторов считают дешевое оформление недвижимости. В Греции расходы на него — 6,59 процента от стоимости недвижимости. Налог на переход права собственности 3,09 процента. Услуги юриста — еще 2%.

Для сравнения в популярной Испании расходы на оформление — 11 процентов, налог — 8%, услуги юриста 3−5%.

Конкретные цифры приводит Lenta.ru: при покупке гостиницы стоимостью 279 тысяч евро инвестор дополнительно заплатит 5,19 тысячи евро за услуги нотариуса, столько же за услуги адвоката, 1,4 тысячи за регистрацию в реестре, 8,6 тысячи составит налог за переход права собственности и еще около 250 евро потребуется для заключения договоров на подключение к коммунальным сетям. Итого — 20,65 тысячи евро.

Чтобы оформить вид на жительство, придется потратить и время: в среднем от месяца до двух.

Что можно купить в Греции за 250 тысяч евро?

Недвижимость в Греции дороже, чем в Беларуси. Например, 60-метровые апартаменты с 1 спальней и видом на море в Панагии можно купить и за 65 тысяч евро. Только место не самое популярное у туристов.

Квартиру с одной спальней в Салониках можно купить за 70 тысяч евро — выбор большой.



Апартаменты на втором этаже стоят 65 тысяч евро. Фото: homesoverseas.ru

Не самый новый коттедж в пригороде Салоник площадью от 160 до 200 квадратных метров будет стоить от 230 тысяч евро.



Коттедж за 270 тысяч евро. Фото: homesoverseas.ru

Новенькую виллу с мебелью, под сдачу, в курортном поселке с шикарным видом на залив Торонеос, одну из 28-ми, площадью от 90 до 210 м² и с разными участками от 300 предлагают по цене от 270 тысяч евро.



Фото сайта tranio.ru

Эгейское море, песчаные пляжи — в сезон, длящийся в этом регионе шесть месяцев, такие обычно сдаются за 500−800 евро в неделю.

Квартирку под аренду в Афинах можно отыскать и за 55 тысяч евро — по планировке похожую на нашу однокомнатную хрущевку. В среднем же апартаменты с отдельной спальней стоят от 70 до 100 тысяч евро.



Балкон в квартире в Афинах за 55 тысяч евро. Фото сайта tranio.ru