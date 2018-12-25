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Из Смоленской области в Беларусь вернули сомнительную говядину

26.12.2018 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Из Смоленской области в Беларусь вернули сомнительную говядину

Легковой автомобиль перевозил 200 килограмм мяса сомнительного качества. Говядина из Беларуси перевозилась в антисанитарных условиях.

В Смоленской области была задержана легковушка, которая перевозила говядину сомнительного качества без документов, общий вес мяса и субпродуктов составил 200 кг.

Как рассказали в пресс-центре регионального Россельхознадзора, говядина из Беларуси перевозилась в антисанитарных условиях. Так, на мясо не было документов (заключения ветеринаров), которые бы свидетельствовали о качестве груза и его безопасности. Также специалисты обратили внимание, что на грузе нет следов проведения экспертизы, и перевозился он навалом без поддержания необходимого температурного режима транспортировки.

Водитель рассказал, что говядину хотели продать на рынке.

Было принято решение вернуть груз на территорию Беларуси, перед этим, специалисты ведомства облили мясо раствором метиленовой сини и АСД.

 
 
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Легковой автомобиль перевозил 200 килограмм мяса сомнительного качества. Говядина из Беларуси перевозилась в антисанитарных условиях.
 
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