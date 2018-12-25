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Доллар и евро значительно подорожали

26.12.2018 14:03 — Разное | БДГ  
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Курс белорусского рубля значительно упал по отношению к основным валютам.

Об этом свидетельствуют очередные торги на БВФБ в среду, 26 декабря.

Согласно информации, опубликованной на сайте валютно-фондовой биржи, курс доллара составляет 2,1507 руб., евро – 2,4505 руб., 100 российских руб. – 3,1132 белорусских.

Доллар вырос на 0,46%, евро – на 0,62%, российский рубль – на 0,19%. Таким образом, белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам.

 
 
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Курс белорусского рубля значительно упал по отношению к основным валютам. Об этом свидетельствуют очередные торги на БВФБ в среду, 26 декабря.
 
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