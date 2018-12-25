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Доллар и евро значительно подорожали
Курс белорусского рубля значительно упал по отношению к основным валютам.
Об этом свидетельствуют очередные торги на БВФБ в среду, 26 декабря.
Согласно информации, опубликованной
Доллар вырос на 0,46%, евро – на 0,62%, российский рубль – на 0,19%. Таким образом, белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам.
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Курс белорусского рубля значительно упал по отношению к основным валютам. Об этом свидетельствуют очередные торги на БВФБ в среду, 26 декабря.
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