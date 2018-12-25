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«Синий иней» на новый лад. Хоккеисты минского «Динамо» записали новогоднюю песню в ретро-стиле
Новости Беларуси. Минское «Динамо» презентовало новогоднюю песню, участие в записи которой приняли хоккеисты с супругами. Так спортсмены поздравили болельщиков с наступающими праздниками.
Ролик выложили на YouTube-канале клуба. Хоккеисты перепели хит «Синий иней», но с другими словами. «Бело-синий, самый сильный», – поют спортсмены. Клип снят в стиле ВИА из 90-х, а хоккеисты в париках зажигательно поют и танцуют.
В съемках приняли участие Александр и Инесса Павловичи, Денис и Ирина Осиповы, Артем и Екатерина Волковы, Артур и Виктория Гаврус, Кристиан Хенкель, Михаил Карнаухов, Александр Когалев, Евгений Лисовец.
По куплету на русском языке спели и иностранные игроки: шведский голкипер Юнас Энрот и защитник Джонатон Блум из США.
Ролик посмотрели более 13 тысяч раз.
Болельщики оценили креатив команды.
«Каждый год жду с нетерпением песенок от «Динамо»,
«Красавцы! Браво, стоя»,
«Прикольно».
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» презентовало новогоднюю песню, участие в записи которой приняли хоккеисты с супругами. Так спортсмены поздравили болельщиков с...
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