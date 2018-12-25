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Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов
Новости Беларуси. Когда главный подарок – внимание взрослых. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 декабря гостей встречали в Республиканском центре для детей-инвалидов.
Новый для себя образ примерила министр труда и соцзащиты. И, как полагается сказочному персонажу, она пришла к ребятам не с пустыми руками. В дар центру были переданы развивающие игры и наборы для творчества, а детям – сладости.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
В 2018 году акция «Наши дети» охватит около 15 тысяч воспитанников детских домов, социальных приютов, малышей из приемных и опекунских семей. Самым ярким ее моментом станет Главная елка страны. На праздник во Дворце Республики приглашения получили более 2 тысяч маленьких белорусов.
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Новости Беларуси. Когда главный подарок – внимание взрослых. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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