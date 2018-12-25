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5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты
Новости Беларуси. Опыт белорусских неврологов, психологов и физиотерапевтов заинтересовал студентов из Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они приехали в Гомель на преддипломную практику. Группа из университета Мигеля Эрнандеса де Эльче специализируется на эрготерапие.
Александр Добриян, СТВ:
Лаура, Люсия и Юдит – студентки-отличницы выпускного курса университета Мигеля Эрнандеса де Эльче. В Гомеле будущие эрготерапевты проходят преддипломную практику.
Помогать людям жить Юдит Мас решила после несчастного случая с её дедушкой. О том, что будет работать с детьми не думала никогда, сегодня же называет самым главным событием в жизни – успех своей маленькой пациентки. Четырёхлетняя Ева впервые в жизни сама взяла в руку предмет.
Юдим Мас, студент университета Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания):
Крио-, электро- и магнитотерапия, водолечение, умные тренажеры, мануальная терапия, музыка, сказки и занятия искусством, классическое иглоукалывание и лазеропунктура – поучиться у белорусских коллег есть чему.
Первый опыт работы с иностранными студентами считают полезным и в самой клинике. С не меньшими эмоциями в свободное от учёбы время девушки знакомятся с белорусской культурой и природой.
Лаура Оньяте, студент университета Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания):
В Беларуси испанки встретят и Новый год. Девушек пригласили на вечеринку студенты Гомельского медицинского университета, организовавшего их стажировку в Беларуси.
Наталья Галиновская, декан факультета Гомельского государственного медицинского университета:
Практика стажировок будет продолжена: каждые три месяца в Гомель будет приезжать 9 студентов из Аликанте. К слову, конкурс на поездку в Беларусь – 5 человек на место.
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Новости Беларуси. Опыт белорусских неврологов, психологов и физиотерапевтов заинтересовал студентов из Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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