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5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

26.12.2018 13:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Опыт белорусских неврологов, психологов и физиотерапевтов заинтересовал студентов из Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач Гомельской детской больницы: «Они такие солнечные, такие эмоциональные»

Они приехали в Гомель на преддипломную практику. Группа из университета Мигеля Эрнандеса де Эльче специализируется на эрготерапие.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Александр Добриян, СТВ: 
Это единственная в стране клиника, специализирующаяся на медицинской реабилитации детей с очень непростыми диагнозами. Ежегодно здесь в стационаре получают помощь около 6 тысяч пациентов в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. В этом году в этих стенах зазвучала испанская речь.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Лаура, Люсия и Юдит – студентки-отличницы выпускного курса университета Мигеля Эрнандеса де Эльче. В Гомеле будущие эрготерапевты проходят преддипломную практику.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Помогать людям жить Юдит Мас решила после несчастного случая с её дедушкой. О том, что будет работать с детьми не думала никогда, сегодня же называет самым главным событием в жизни – успех своей маленькой пациентки. Четырёхлетняя Ева впервые в жизни сама взяла в руку предмет.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Юдим Мас, студент университета Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания):
У меня многое меняется. Всегда был страх перед детьми. Страх. Ответственность. А теперь я вижу, что все трудности преодолимы, и я могу добиться больших результатов при работе с детьми. Теперь каждое достижение ребёнка для меня, как личная победа.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Крио-, электро- и  магнитотерапия, водолечение, умные тренажеры, мануальная терапия, музыка, сказки и занятия искусством, классическое иглоукалывание и лазеропунктура – поучиться у белорусских коллег есть чему.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Первый опыт работы с иностранными студентами считают полезным и в самой клинике. С не меньшими эмоциями в свободное от учёбы время девушки знакомятся с белорусской культурой и природой.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Лаура Оньяте, студент университета Мигеля Эрнандеса де Эльче (Испания):
Очень непривычно. Снег сыпет постоянно и не тает. А новый снова падает. И приходится по нему ходить. А ещё очень, очень холодно. Но мы уже привыкли.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

В Беларуси испанки встретят и Новый год. Девушек пригласили на вечеринку студенты Гомельского медицинского университета, организовавшего их стажировку в Беларуси.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Наталья Галиновская, декан факультета Гомельского государственного медицинского университета:
То, что они приехали к нам, а не поехали в клиники Германии и Австрии, признанных лидеров в реабилитации, говорит о том, что у нас уровень оказания услуг находится на высоком уровне.

5 человек на место. В Гомеле проходят практику испанские студенты

Практика стажировок будет продолжена: каждые три месяца в Гомель будет приезжать 9 студентов из Аликанте. К слову, конкурс на поездку в Беларусь – 5 человек на место.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Опыт белорусских неврологов, психологов и физиотерапевтов заинтересовал студентов из Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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