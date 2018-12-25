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В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли

26.12.2018 13:53 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. В китайском городе Лунъянь мужчина с ножом захватил пассажирский автобус и протаранил толпу прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От действий злоумышленника погибли восемь человек.

В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли

Свыше 20 доставлены в близлежащие больницы с различными травмами.

Правоохранители задержали мужчину на месте ЧП. Им оказался местный житель 1970 года рождения. Выяснилось, что у него возник конфликт с местным служащим из жилищного комитета, который, судя по всему, и стал причиной нападения. Расследование продолжается.

В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли

В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли
 
 
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Новости Китая. В китайском городе Лунъянь мужчина с ножом захватил пассажирский автобус и протаранил толпу прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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