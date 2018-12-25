|
В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара
Новости Беларуси. Супруги погибла в ДТП в Столбцовском районе.
По
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и 30-летняя супруга мужчины.
Оба водителя были пристегнуты, на автомобилях были зимние шины, асфальт был обработан песчано-соляной смесью.
Проводится проверка.
На минувших выходных произошло столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Супруги погибла в ДТП в Столбцовском районе. По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 26 декабря. 35-летний мужчина за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)