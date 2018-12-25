ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара

26.12.2018 13:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Супруги погибла в ДТП в Столбцовском районе.

По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 26 декабря. 35-летний мужчина за рулем Hyundai не справился с управлением и выехал на встречку. Произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого находился 25-летний водитель.

В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и 30-летняя супруга мужчины.

Оба водителя были пристегнуты, на автомобилях были зимние шины, асфальт был обработан песчано-соляной смесью.

В Столбцовском районе в ДТП погибла семейная пара
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Проводится проверка.

На минувших выходных произошло столкновение Kia и фуры Scania под Гомелем.

Погибла супружеская пара (здесь подробнее).
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Супруги погибла в ДТП в Столбцовском районе. По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром 26 декабря. 35-летний мужчина за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект Inferno: поляки показали доработанный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика