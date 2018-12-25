Белорусские специалисты пробурили в Эквадоре шестую скважину

Новости Беларуси. Очередное достижение белорусов при освоении нефтяных месторождений в Эквадоре. Наши специалисты пробурили в этой стране шестую скважину, из которой планируется добывать 64 тонны нефти в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Она залегает на глубине почти в 3,5 километра. Бурение скважины завершено. Теперь ведутся работы по её обустройству и освоению. Всего белорусские специалисты по контракту построят 11 скважин на эквадорском месторождении Армадильо.



