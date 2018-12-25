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НХЛ обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года

26.12.2018 13:25 — Разное | СТВ  
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Национальная хоккейная лига обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года

Лучшей в уходящем календарном году признана шайба россиянина Александра Овечкина в ворота «Виннипега» в ночь на 13 марта. Она стала для Овечкина 600-й в карьере.

Второе место занял гол Сидни Кросби в ворота «Монреаля», третье  – решающая шайба датского форварда Ларса Эллера в ворота «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

НХЛ обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года
 
 
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Национальная хоккейная лига обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшей в уходящем календарном году признана шайба...
 
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