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НХЛ обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года
Национальная хоккейная лига обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшей в уходящем календарном году признана шайба россиянина Александра Овечкина в ворота «Виннипега» в ночь на 13 марта. Она стала для Овечкина 600-й в карьере.
Второе место занял гол Сидни Кросби в ворота «Монреаля», третье – решающая шайба датского форварда Ларса Эллера в ворота «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.
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Национальная хоккейная лига обнародовала топ-10 лучших голов 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшей в уходящем календарном году признана шайба...
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