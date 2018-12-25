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За семью без насилия!

26.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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За семью без насилия!

С 13 по 17 декабря 2018 года с целью формирования у лиц, имеющих судимость, состоящих на учете в УИИ Кобринского РОВД, законопослушного поведения, на территории Кобринского района прошла акция «Семья без насилия».

В актовом зале Кобринского РОВД были собраны 26 лиц, состоящих на различных видах учёта в УИИ Кобринского РОВД и допускающих нарушение порядка и условий отбытия наказания, требований превентивного надзора. Перед осужденными выступил начальник УИИ Кобринского РОВД Александр Ломако, также присутствующим была продемонстрирована телепередача «Детство наших детей». Хочется надеяться, что полученная информация будет принята к сведению и положительным образом повлияет на стремление приглашённых к законопослушному образу жизни.   

По информации Кобринского РОВД.

 
 
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