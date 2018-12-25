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Предлагаем вам идеи для новогодних подарков

26.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Впереди новогоднее веселье, а это значит, многие задумались над тем, что подарить родителям, друзьям, близким на самый ожидаемый в году праздник. Мне всегда непросто заниматься выбором подарков на Новый год, поэтому составила большой список универсальных идей того, что можно дарить.

  Маркетологи заботятся о том, чтоб создать всем нам радостное настроение уже с середины ноября – появляются елочные украшения, искусственные елки и другая новогодне-рождественская атрибутика. 

  Один из самых простых способов сделать новогодние подарки – купить что-то в соответствии с сезоном. Такие подарки запоминаются надолго и греют душу – от них остаются воспоминания и яркие живые эмоции.

  Это могут быть:

  красивые аксессуары – пушистые варежки и шарфы (особенно если набор сделан своими руками);
  - елка и новогодние украшения;
  - новогодний декор для дома (например, рождественский венок на дверь);
  - коробка с пряниками ручной работы, новогодний комплект постельного белья или плед;
  - рождественский текстиль для дома; интерьерные куклы.

  Можно подумать над практичными вещицами. Например, подарить современные гаджеты:

  планшет, смартфон, ноутбук, смарт-часы;
  - устройства для заботы о здоровье (например, массажеры);
  - косметику или мыло на травах;
  - украшение, шкатулочку для драгоценностей – для женщины;
  - хороший ремень, ящик для хранения инструментов – для мужчины.

  Если вы любите повеселиться и не собираетесь изменять своему юморному нраву, тогда подарите футболку с забавным принтом, настольную игру для двоих или большой компании (например, «Дубль», «Крокодил» или «Воображарий»).

  Хотите сохранить в памяти приятные моменты? Тогда спасут фотосувениры: настенный перекидной семейный  календарь,  фотокнига, кружка или тарелка с любимым снимком, фотоколлаж на холсте.

  Если уж фантазия совсем не работает, можно вручить подарочный сертификат любимого магазина.

  Этикет дарения

  Постарайтесь дарить подарки зеркально: если вам человек старательно упаковывает каждую мелочь в подарочную бумагу, а потом мелким почерком подписывает открытку, то и он будет рад получить от вас аналогичный презент, а не просто вещь, закинутую в фирменный мешок магазина. 

  Проявите фантазию: купите упаковочную бумагу, яркую ленту. Кстати, в некоторых магазинах за небольшую плату подарок могут празднично завернуть и украсить.

  Прикладывайте к презенту какие-нибудь приятные мелочи, которые непременно вызовут улыбку и обрадуют. Например, милую открытку с искренним пожеланием, именную бирку, парочку небольших шоколадок. 

  Постарайтесь, чтоб ваш подарок был «укомплектован» всем необходимым: можно подобрать удобную закладку к бумажной книге или красивый чехол к планшету, приложить коробочку любимого печенья или конфет к рождественской коллекции чая. Это всегда уместно и создает ощущение продуманного подарка, сделанного с большой заботой.

  Пусть подарки будут приятными, пусть новогодние сюрпризы станут незабываемыми! 

  С наступающим, дорогие читатели!

  Подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

 
 
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  Впереди новогоднее веселье, а это значит, многие задумались над тем, что подарить родителям, друзьям, близким на самый ожидаемый в году праздник. Мне всегда...
 
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