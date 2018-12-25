Предлагаем вам идеи для новогодних подарков

Впереди новогоднее веселье, а это значит, многие задумались над тем, что подарить родителям, друзьям, близким на самый ожидаемый в году праздник. Мне всегда непросто заниматься выбором подарков на Новый год, поэтому составила большой список универсальных идей того, что можно дарить.

Маркетологи заботятся о том, чтоб создать всем нам радостное настроение уже с середины ноября – появляются елочные украшения, искусственные елки и другая новогодне-рождественская атрибутика.



Один из самых простых способов сделать новогодние подарки – купить что-то в соответствии с сезоном. Такие подарки запоминаются надолго и греют душу – от них остаются воспоминания и яркие живые эмоции.



Это могут быть:







красивые аксессуары – пушистые варежки и шарфы (особенно если набор сделан своими руками);



елка и новогодние украшения;



новогодний декор для дома (например, рождественский венок на дверь);



коробка с пряниками ручной работы, новогодний комплект постельного белья или плед;



рождественский текстиль для дома; интерьерные куклы.



Можно подумать над практичными вещицами. Например, подарить современные гаджеты:







планшет, смартфон, ноутбук, смарт-часы;



устройства для заботы о здоровье (например, массажеры);



косметику или мыло на травах;



украшение, шкатулочку для драгоценностей – для женщины;



хороший ремень, ящик для хранения инструментов – для мужчины.



Если вы любите повеселиться и не собираетесь изменять своему юморному нраву, тогда подарите футболку с забавным принтом, настольную игру для двоих или большой компании (например, «Дубль», «Крокодил» или «Воображарий»).



Хотите сохранить в памяти приятные моменты? Тогда спасут фотосувениры: настенный перекидной семейный календарь, фотокнига, кружка или тарелка с любимым снимком, фотоколлаж на холсте.



Если уж фантазия совсем не работает, можно вручить подарочный сертификат любимого магазина.



Этикет дарения



Постарайтесь дарить подарки зеркально: если вам человек старательно упаковывает каждую мелочь в подарочную бумагу, а потом мелким почерком подписывает открытку, то и он будет рад получить от вас аналогичный презент, а не просто вещь, закинутую в фирменный мешок магазина.

Проявите фантазию: купите упаковочную бумагу, яркую ленту. Кстати, в некоторых магазинах за небольшую плату подарок могут празднично завернуть и украсить.



Прикладывайте к презенту какие-нибудь приятные мелочи, которые непременно вызовут улыбку и обрадуют. Например, милую открытку с искренним пожеланием, именную бирку, парочку небольших шоколадок.



Постарайтесь, чтоб ваш подарок был «укомплектован» всем необходимым: можно подобрать удобную закладку к бумажной книге или красивый чехол к планшету, приложить коробочку любимого печенья или конфет к рождественской коллекции чая. Это всегда уместно и создает ощущение продуманного подарка, сделанного с большой заботой.



Пусть подарки будут приятными, пусть новогодние сюрпризы станут незабываемыми!



С наступающим, дорогие читатели!

Подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ