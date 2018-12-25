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Предлагаем вам идеи для новогодних подарков
26.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
> Впереди новогоднее веселье, а это значит, многие задумались над тем, что подарить родителям, друзьям, близким на самый ожидаемый в году праздник. Мне всегда непросто заниматься выбором подарков на Новый год, поэтому составила большой список универсальных идей того, что можно дарить.
Маркетологи заботятся о том, чтоб создать всем нам радостное настроение уже с середины ноября – появляются елочные украшения, искусственные елки и другая новогодне-рождественская атрибутика.
Один из самых простых способов сделать новогодние подарки – купить что-то в соответствии с сезоном. Такие подарки запоминаются надолго и греют душу – от них остаются воспоминания и яркие живые эмоции.
Это могут быть:
- красивые аксессуары – пушистые варежки и шарфы (особенно если набор сделан своими руками);
- елка и новогодние украшения;
- новогодний декор для дома (например, рождественский венок на дверь);
- коробка с пряниками ручной работы, новогодний комплект постельного белья или плед;
- рождественский текстиль для дома; интерьерные куклы.
Можно подумать над практичными вещицами. Например, подарить современные гаджеты:
- планшет, смартфон, ноутбук, смарт-часы;
- устройства для заботы о здоровье (например, массажеры);
- косметику или мыло на травах;
- украшение, шкатулочку для драгоценностей – для женщины;
- хороший ремень, ящик для хранения инструментов – для мужчины.
Если вы любите повеселиться и не собираетесь изменять своему юморному нраву, тогда подарите футболку с забавным принтом, настольную игру для двоих или большой компании (например, «Дубль», «Крокодил» или «Воображарий»).
Хотите сохранить в памяти приятные моменты? Тогда спасут фотосувениры: настенный перекидной семейный календарь, фотокнига, кружка или тарелка с любимым снимком, фотоколлаж на холсте.
Если уж фантазия совсем не работает, можно вручить подарочный сертификат любимого магазина.
Этикет дарения
Постарайтесь дарить подарки зеркально: если вам человек старательно упаковывает каждую мелочь в подарочную бумагу, а потом мелким почерком подписывает открытку, то и он будет рад получить от вас аналогичный презент, а не просто вещь, закинутую в фирменный мешок магазина.
Проявите фантазию: купите упаковочную бумагу, яркую ленту. Кстати, в некоторых магазинах за небольшую плату подарок могут празднично завернуть и украсить.
Прикладывайте к презенту какие-нибудь приятные мелочи, которые непременно вызовут улыбку и обрадуют. Например, милую открытку с искренним пожеланием, именную бирку, парочку небольших шоколадок.
Постарайтесь, чтоб ваш подарок был «укомплектован» всем необходимым: можно подобрать удобную закладку к бумажной книге или красивый чехол к планшету, приложить коробочку любимого печенья или конфет к рождественской коллекции чая. Это всегда уместно и создает ощущение продуманного подарка, сделанного с большой заботой.
Пусть подарки будут приятными, пусть новогодние сюрпризы станут незабываемыми!
С наступающим, дорогие читатели!
Подготовила Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
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Впереди новогоднее веселье, а это значит, многие задумались над тем, что подарить родителям, друзьям, близким на самый ожидаемый в году праздник. Мне всегда...
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