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В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью

26.12.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью

Сколь бы быстро ни менялся мир, материнские чувства и материнская любовь всегда останутся неизменными, ведь если и есть в нашей жизни нечто первостепенное и главное — это женщина с ребенком на руках. Семья — это частичка нашей Отчизны. Таких частичек на Дубровенщине множество, и все они сливаются в одну большую, крепкую и дружную семью – нашу малую родину. Поэтому очень символично, что итоги 2018 года, который проходил под знаком малой родины — в Дубровенском районе решили подвести в семейном круге многодетных семей.
Что такое семья — понятно всем. Семья — это дом. Семья — это мир, где царят любовь, преданность и самопожертвование. Это радости и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. А еще это опора во всех жизненных перипетиях. Это крепость, за стенами которой царит покой и любовь.


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью

Именно об этом шла речь на праздничной шоу-программе «Многодетная семья Дубровенщины — 2018».


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью

Участников праздника и зрителей приветствовала Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома. Она подчеркнула значимость семьи в судьбе каждого человека, отметила, что в нашей стране оказывается большая поддержка родителям, воспитывающим детей, а когда в семье детей много, то и внимания государства уделяется больше. Таким семьям придается статус многодетных.


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью

За этот год многодетными в Дубровенском районе признано 20 семей, а всего их в районе 169. В них воспитывается 562 ребенка. Многодетная семья — это особый мир, особые взаимоотношения. Это в несколько раз умноженные способности и потребности, радости и заботы каждой отдельно взятой лично¬сти неважно, какого возраста и пола.
В программе участвовали три многодетные семьи: Натальи и Владимира, Даниила, Александры и Дарьи Кукуевых, Юлии и Александра, Стаса, Кирилла и Варвары Русановых, Анны и Владимира, Анастасии, Станислава и Александра Семеновых. Они постарались рассказать зрителям о семейной истории и традициях, о своих увлечениях и планах.


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью


В Дубровно выбрали лучшую многодетную семью

Зрители горячо поддержали проект посадки аллей выпускников, предложенный семьей Кукуевых; затаив дыхание ждали, какую семейную ценность достанут из своего сундука Русановы, и аплодировали, не жалея ладоней, музыкальной семейной биографии Семеновых. Жюри решило не присуждать третье место в этом конкурсе. Второе место заняли семьи Натальи и Владимира Кукуевых и Юлии и Александра Русановых. А первое место и право представлять Дубровенский район на областном конкурсе завоевала семья Анны и Владимира, Анастасии, Станислава и Александра Семеновых.
Но эти награды не имеют большого значения, ведь все конкурсанты победили в главном: их семьи именно такие, о которых мечтает каждый нормальный человек.
Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Сколь бы быстро ни менялся мир, материнские чувства и материнская любовь всегда останутся неизменными, ведь если и есть в нашей
 
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