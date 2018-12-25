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"Они мне в пиво что-то подсыпали!" В Бобруйске продолжается суд по двойному убийству

26.12.2018 13:35 — Разное | Партизан  
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Судебный процесс по делу о двойном убийстве в Бобруйске приближается к завершению.



Сегодня в суде ожидаются прения сторон – суду предстоит выслушать доводы защиты и обвинения, после чего подсудимый скажет свое последнее слово. Затем будет вынесен приговор (дата и время последнего слова и приговора пока неизвестны). Коммерческий курьер передает из зала суда.

*** 
Судья оглашает данные экспертиз. Из документов следует, что в крови 27-летней бобруйчанки было обнаружено 3,3 промилле алкоголя. Все телесные повреждения (переломы костей, ссадины, ушибы) были нанесены «твердым тупым предметом с ограниченной контактной поверхностью». 

Напомним: по версии следствия, орудием расправы над девушкой стал молоток-гвоздодер. Счет телесных повреждений, обнаруженных на теле девушки, идет на десятки. Хотя подсудимый ранее заявлял, что нанес бобруйчанке не более восьми ударов.

Судья вновь вернулся к этому вопросу.

– Вы согласны, что все телесные повреждения нанесли вы? – спросил он у подсудимого.

– Да, согласен, – был его ответ.

Несоответствие количества обвиняемый объяснил неправильными подсчетами: якобы один удар мог обернуться сразу несколькими телесными повреждениями. При этом мужчина согласился с выводами следствия, согласно которым череп девушки он проломил именно молотком.


*** 
Согласно данным экспертов, смерть второй девушки наступила в результате колото-резаных ран и развившейся из-за этого обильной кровопотери. Кроме ран на коже тела, клинок ножа достал до челюсти девушки. Среди множественных повреждений эксперт обнаружил «перелом коронки 21-го зуба». 

Огласил судья и данные по содержанию алкоголя в крови и моче девушки: 3,1 и 3,4 промилле соответственно.

И снова судья спросил у обвиняемого, согласен ли он с выводами следствия. Мужчина ответил положительно. При этом относительно разницы данных экспертов и собственных показаний по поводу количества ран мужчина пояснил:

– Это квартира… Мало ли, ударилась где-то…

Матери погибших не оставили эти слова без внимания.

– Почему ты помнишь только то, что тебе надо, а что не надо – забываешь? – спросила мать 27-летней бобруйчанки. – Зачем ты их вообще убивал?

Ответ последовал незамедлительно:

– А зачем они со мной поехали? Они порошок мне в пиво подсыпали и ждали, пока я усну. Еще и таксиста подговорили.

После этих слов по просьбе обвиняемого был объявлен перерыв 10 минут. 


***
Отсутствие следов изнасилования – с этим были согласны и эксперты, и обвиняемый. Подсудимый ранее заявлял о том, что у него не было сексуальных притязаний к девушкам. Его слова нашли подтверждение и в выводах экспертов. 

Судебно-генетическая экспертиза обнаружила следы биоматериала 26-летней жительницы Глусского района под ногтями обвиняемого.

– Я был без перчаток, – пояснил обвиняемый, – вот кровь и попала на руки.

 
 
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Судебный процесс по делу о двойном убийстве в Бобруйске приближается к завершению.
 
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