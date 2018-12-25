|
"Они мне в пиво что-то подсыпали!" В Бобруйске продолжается суд по двойному убийству
Судебный процесс по делу о двойном убийстве в Бобруйске приближается к завершению.
Сегодня в суде ожидаются прения сторон – суду предстоит выслушать доводы защиты и обвинения, после чего подсудимый скажет свое последнее слово. Затем будет вынесен приговор (дата и время последнего слова и приговора пока неизвестны).
***
Судья оглашает данные экспертиз. Из документов следует, что в крови 27-летней бобруйчанки было обнаружено 3,3 промилле алкоголя. Все телесные повреждения (переломы костей, ссадины, ушибы) были нанесены «твердым тупым предметом с ограниченной контактной поверхностью».
Напомним: по версии следствия, орудием расправы над девушкой стал молоток-гвоздодер. Счет телесных повреждений, обнаруженных на теле девушки, идет на десятки. Хотя подсудимый ранее заявлял, что нанес бобруйчанке не более восьми ударов.
Судья вновь вернулся к этому вопросу.
– Вы согласны, что все телесные повреждения нанесли вы? – спросил он у подсудимого.
– Да, согласен, – был его ответ.
Несоответствие количества обвиняемый объяснил неправильными подсчетами: якобы один удар мог обернуться сразу несколькими телесными повреждениями. При этом мужчина согласился с выводами следствия, согласно которым череп девушки он проломил именно молотком.
***
Согласно данным экспертов, смерть второй девушки наступила в результате колото-резаных ран и развившейся из-за этого обильной кровопотери. Кроме ран на коже тела, клинок ножа достал до челюсти девушки. Среди множественных повреждений эксперт обнаружил «перелом коронки 21-го зуба».
Огласил судья и данные по содержанию алкоголя в крови и моче девушки: 3,1 и 3,4 промилле соответственно.
И снова судья спросил у обвиняемого, согласен ли он с выводами следствия. Мужчина ответил положительно. При этом относительно разницы данных экспертов и собственных показаний по поводу количества ран мужчина пояснил:
– Это квартира… Мало ли, ударилась где-то…
Матери погибших не оставили эти слова без внимания.
– Почему ты помнишь только то, что тебе надо, а что не надо – забываешь? – спросила мать 27-летней бобруйчанки. – Зачем ты их вообще убивал?
Ответ последовал незамедлительно:
– А зачем они со мной поехали? Они порошок мне в пиво подсыпали и ждали, пока я усну. Еще и таксиста подговорили.
После этих слов по просьбе обвиняемого был объявлен перерыв 10 минут.
***
Отсутствие следов изнасилования – с этим были согласны и эксперты, и обвиняемый. Подсудимый ранее заявлял о том, что у него не было сексуальных притязаний к девушкам. Его слова нашли подтверждение и в выводах экспертов.
Судебно-генетическая экспертиза обнаружила следы биоматериала 26-летней жительницы Глусского района под ногтями обвиняемого.
– Я был без перчаток, – пояснил обвиняемый, – вот кровь и попала на руки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный процесс по делу о двойном убийстве в Бобруйске приближается к завершению.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)