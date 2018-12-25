В день рождения на пожаре в Дрибинском районе заживо сгорела именинница и двое ее гостей

Около полуночи в Дрибинский РОЧС поступил звонок о пожаре, сообщает Могилевское ОУМЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дом полыхает открытым пламенем, частично обрушились крыша и перекрытия.





Когда обломки были потушены и завалы разобраны, под ними нашли трупы всех трех находившихся в доме людей.





По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении зятя хозяйки.