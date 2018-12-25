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В день рождения на пожаре в Дрибинском районе заживо сгорела именинница и двое ее гостей

26.12.2018 13:26 — Разное | Партизан  
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65-летняя жительница агрогородка Коровчино Дрибинского района пригласила к себе на празднование дня рождения 23 декабря 57-летнюю сестру с мужем. Однако день, начавшийся как праздник, закончился трагедией.

Около полуночи в Дрибинский РОЧС поступил звонок о пожаре, сообщает Могилевское ОУМЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дом полыхает открытым пламенем, частично обрушились крыша и перекрытия.

Когда обломки были потушены и завалы разобраны, под ними нашли трупы всех трех находившихся в доме людей.

По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении зятя хозяйки.
 
 
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65-летняя жительница агрогородка Коровчино Дрибинского района пригласила к себе на празднование дня рождения 23 декабря 57-летнюю сестру с мужем. Однако день,...
 
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